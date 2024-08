Cene pogonskih goriv ostajajo še dva tedna enake, vlada zvišala trošarine

Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ter kurilnega olja so po vladnem zvišanju trošarin opolnoči ostale nespremenjene. Liter bencina bo do vključno 26. avgusta stal 1,514 evra, liter dizelskega goriva 1,528 evra, liter kurilnega olja pa 1,146 evra.

Če cen ne bi regulirali, bi bilo po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,552 evra na liter. Liter dizla bi brez regulacije ter brez oprostitve plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike stal okoli 1,579 evra na liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba brez regulacije plačati okoli 1,243 evra na liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Trošarino za neosvinčeni bencin je vlada na ponedeljkovi dopisni seji zvišala z 0,47588 evra na liter na 0,49693 evra na liter, za dizelsko gorivo z 0,45008 evra na liter na 0,47967 evra na liter in za kurilno olje z 0,18516 evra na liter na 0,21419 evra na liter.