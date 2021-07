Če ste pri tem operaterju, imate danes težave: splošen izpad storitev po vsej Sloveniji

Bralci ste nas obvestili, da so v omrežju ponudnika mobilnih storitev A1 težave. Trenutno jim ni omogočen prenos podatkov.



»Trenutno imamo splošni izpad storitev po vsej Sloveniji. Tehniki že urgentno rešujejo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje,« so sporočili iz A1 prek twitterja.



V omrežju A1 gostuje tudi virtualni mobilni operater Hot, kar pomeni, da so težave doletele tudi njihove uporabnike.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: