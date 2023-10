Če nimate zobozdravnika ali vas je strah? Danes imajo dan odprtih vrat

Že drugo leto zapored bo danes po državi potekal dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij. V akciji sodeluje več kot 50 zobozdravniških ambulant iz vseh delov Slovenije. Skupno je razpisanih več kot 450 terminov, na katerih bodo zobozdravniki pacientom ponudili posvet o njihovem ustnem zdravju in težavah, ki jih imajo.

Dan odprtih vrat je namenjen pacientom, ki ali nimajo zobozdravnika, ali zaradi različnih razlogov že dlje časa niso bili pri zobozdravniku, ali pa jih morebiti predvsem strah omejuje pri tem, da bi naredili tisti prvi korak.

»Zato smo se zobozdravniki že lani odločili, da stopimo skupaj in odpremo vrata ambulant 10. oktobra in tudi skozi takšne akcije dvignemo zavedanje, da je ustno zdravje izjemnega pomena in temelj za zdravo telo in samozavest,« je namen akcije na novinarski konferenci pojasnila vodja delovne skupine Ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo zbornice Neja Jurjec Smole.

Delo v ambulantah ne bo moteno

Poudarila je, da akcija potekala izven ordinacijskega časa, kar pomeni, da delovni proces v zobozdravniških ambulantah ne bo moten. V času dneva odprtih vrat zobozdravniki, ki sodelujejo v akciji, v razpisanih terminih v okviru akcije ne bodo izvajali standardnih stomatoloških storitev, kot so puljenje zob, izdelava zobnih zalivk ali čiščenje zobnega kamna.

»Vzeli si bomo res čas za pogovor, za nasvet, ki ga pogosto zmanjka. Lahko pridete in se res pogovorite z zobozdravnikom prav o vsem, kar vas pesti,« je k sodelovanju prebivalce povabila Jurjec Smole.

Za posvet z zobozdravnikom bo na voljo od 15 do 30 minut. Posvet je za pacienta povsem brezplačen in brez vseh obveznosti. V kolikor ima pacient kakšno zdravstveno dokumentacijo, jo lahko prinese s seboj.

Predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik zbornice Krunoslav Pavlović je ponovno opozoril, da je na žalost v Sloveniji okoli 560.000 prebivalcev, ki nima izbranega zobozdravnika. Pojasnil je, da sodi akcija v kontekst širšega prizadevanja zobozdravnikov in zdravniške zbornice za širšo krepitev ustnega zdravja in zdravstvene pismenosti prebivalcev.