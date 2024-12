Če bi jih razkrinkali, bi jih doletela huda kazen

Braslovče • V dvorani Doma kulture Braslovče je potekalo tradicionalno srečanje družin, ki so med osamosvajanjem Slovenije varovale orožje Teritorialne obrambe, da ga ne bi v svoja skladišča odpeljala Jugoslovanska armada. V zahvalo za hrabrost so jim ob 10-letnici podelili posebna priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo slovenska družina, pozneje, ob 15- in 20-letnici, pa so na njihove domačije namestili tudi spominske plošče.

Za popestritev so poskrbele povezovalka Jasmina Roter Jager ter pevka in kitaristka Tjaša Pšaker in Lana Kolar. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Odločili so se za domoljubno in pogumno dejanje.

Tokratno srečanje je bilo v dvorani Kulturnega doma Braslovče.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline redno organizira tudi srečanja teh družin, že 15 let pa pri tem sodeluje veteransko policijsko društvo Sever Celje – odbor Žalec. Srečanje vsako leto poteka v eni od občin, v katerih živijo družine, ki so hranile orožje takratne Ljudske milice, tokrat so ga gostile Braslovče z županom Tomažem Žoharjem na čelu.

Neizbrisni pečat

Uradni del tokratnega srečanja je povezovala Jasmina Roter Jager, ki je spomnila na pomen osamosvojitvenega časa pred 34 leti, več o tem sta udeležencem povedala predsednika veteranskih organizacij Zdenko Terpin in Beno Balažic. »Minilo je 34 let, odkar smo pripadniki stalne sestave Teritorialne obrambe Občine Žalec ob pomoči nekaj predstavnikov rezervne sestave in pa Postaje milice Žalec v zgodnjih jutranjih urah končali tajno dvodnevno akcijo disperzije orožja in streliva na skrivne lokacije. S sprejetjem orožja in streliva na svoje domove ste pokazali veliko domoljubje, hrabrost in visoko narodno zavest, čeprav bi vas ob razkritju čakala huda kazen. Vaš prispevek tako pušča neizbrisen pečat pri osamosvajanju naše Republike Slovenije,« je med drugim povedal Zdenko Terpin, ki je bil poleg komandanta TO Občine Žalec Adija Vidmajerja, Emila Pižorna, Miroslava Naraksa in Tatjane Kuk zaposlen na OŠ TO Žalec, vse do upokojitve pa je bil častnik Slovenske vojske.

Predsednik OZ VVS Spodnje Savinjske doline Zdenko Terpin med nagovorom

Beno Balažic, ki je bil pripadnik takratne Ljudske milice, zdaj pa je predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Celje – odbor Žalec, pa je povedal: »S tem svojim dejanjem ste omogočili, da je tako TO kot takratna Milica imela na skritih lokacijah orožje in strelivo, ki ga je lahko uporabila v osamosvojitveni vojni. Brez tega bi se bilo težko zoperstaviti JLA in si pridobiti samostojnost. Na srečo je bila naša dolina nekakšna oaza miru v primerjavi z dogodki v nekaterih drugih delih Slovenije, a prav lahko bi prišlo do širših spopadov, ki bi lahko terjali življenja, zlasti pri zavzemanju skladišča JLA na Zaloški Gorici, celjske kasarne JLA in še kje.«

Mir ni samoumeven

V imenu gostiteljice Občine Braslovče je svoje besede zahvale veteranskim družinam in veteranom obeh organizacij izrekel župan Žohar. Dejal je, da je srečanje tako zanj kot za lokalno skupnost velika čast, saj gostijo ljudi, ki so zbrali pogum in se odločili pomagati domovini. »Takšni in drugi podobni dogodki so izjemnega pomena, saj nas opominjajo, da je lahko življenje drugačno. Da mir in svoboda nista samoumevna in tega ne smemo nikoli pozabiti, to imejmo v mislih in dejanjih. Kaj vojna prinaša, pa žal lahko vsak dan spremljamo v medijih, ki poročajo z vojnih žarišč v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu …« je še poudaril župan in vsem zaželel prijetno druženje.

S pesmijo in glasbo sta srečanje polepšali mladi glasbenici, pevka Tjaša Pšakar in kitaristka Lana Kolar, z besedo pa ga je obogatila Jasmina Roter Jager, sicer grajska gospa Hema na Gradu Žovnek. Srečanje se je po uradnem delu nadaljevalo v sproščenem vzdušju, ob hrani in pijači pa ni manjkalo obujanja spominov na čas osamosvajanja Slovenije kot tudi na poznejše dogodke, ki žal pogosto niso bili po pričakovanjih ali željah veteranov in sploh vseh Slovenk in Slovencev. Darko Naraglav