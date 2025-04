Pevka in žena znanega glasbenika streljala na policijo

Jillian Shriner, ameriška pisateljica, pevka, predavateljica in žena basista rock skupine Weezer Scotta Shrinerja, se je zapletla v strelski obračun z losangeleško policijo. Incident se je zgodil prejšnji torek popoldne v soseski Eagle Rock v vzhodnem Los Angelesu, ko so policisti med lovom na osumljenca (za nepovezan uboj) na dvorišču hiše opazili žensko, oboroženo s pištolo.

Policisti so ženski, ki so jo pozneje identificirali kot Jillian Shriner, večkrat ukazali, naj odvrže pištolo, a tega ni hotela storiti. Pištolo je usmerila proti policistom in prišlo je do streljanja, v dogodku je bila ranjena in je pobegnila v hišo. Malo pozneje se je (skupaj s prijateljico) predala, policisti pa so jo odpeljali v lokalno bolnišnico, da so ji oskrbeli strelno rano, ki ni bila smrtno nevarna, nato pa so jo odvedli v pripor, je sporočila losangeleška policija.

Jillian Shriner (desno) se je po streljanju predala policiji. FOTO: LAPD/KTLA 5

Iz pripora je bila izpuščena že v sredo, potem ko je položila varščino v višini milijon dolarjev (878.000 evrov). Na sodišče mora priti 30. aprila, uradna obtožnica še ni znana, najverjetneje pa jo bodo obtožili poskusa umora. Iz policijskega poročila ni razvidno, ali je prva sprožila pištolo. V posodobljeni izjavi za javnost je policija sporočila, da ima dokaze, kot so tulec naboja in videoposnetki, ki kažejo, da je Shrinerjeva večkrat prezrla ukaze policistov in streljala nanje.

Predstavnik policije ni znal povedati, zakaj se je Shrinerjeva na dvorišču pojavila s pištolo, saj ni imela nobene očitne povezave z napadom in pobegom, na katerega se je odzvala policija in zaradi katerega se je znašla v njeni soseski. Policisti so v hiši našli 9-milimetrsko pištolo, v incidentu pa ni bil poškodovan nihče drug. Kakor je še sporočila policija, je enega od treh pobeglih osumljencev, zaradi katerih so sploh prišli na dvorišče Shrinerjevih, aretirala kalifornijska avtocestna patrulja, a ga nato izpustila, drugih dveh pa niso našli.

Shrinerjevo so izpustili po pologu varščine v višini milijona dolarjev.

Jillian Shriner, rojena Lauren, je avtorica štirih knjig, vključno z avtobiografsko uspešnico iz leta 2010 Some Girls: My Life in a Harem, ki opisuje njeno življenje v haremu brunejskega princa Jefrija Bolkiaha. Prejšnji mesec je na svojem profilu na Instagramu delila objavo, v kateri je razkrila, da se zdravi zaradi raka in da je bila operirana. Zahvalila se je onkološki ekipi v bolnišnici Glendale Advent, »ki me je brez težav popeljala skozi zapleteno operacijo«. S Scottom Shrinerjem, basistom skupine Weezer, ki je s pesmimi, kot so Say It Ain't So, Buddy Holly in Undone zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja, sta poročena od leta 2005; Scott se je skupini pridružil leta 2001. Mimogrede, Weezer so minuli konec tedna nastopili na festivalu Coachella.