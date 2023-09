Če bi Janez Janša šel v pokoj, bi imel takšno pokojnino

Danes 65. rojstni dan praznuje Janez Janša, predsednik največje opozicijske stranke SDS in prehodnik Roberta Goloba na mestu predsednika vlade.

Če so naši izračuni pravilni, izpolnjuje tudi 40 let delovne dobe, kar pomeni, da bi se lahko upokojil.

A poslanec Janša je štiriletni mandat, ki mu ga je dalo ljudstvo, začel leta 2022, zato je pravzaprav skoraj neverjetno, da bi ga pred koncem prekinil. Da pa ne ugibamo, smo vprašanje, ali razmišlja o upokojitvi, naslovili na njegov poslanski elektronski naslov.

Plača in pokojnina

Če bo še naprej ostal poslanec, naj omenimo, kar mu omogoča zakon Zpiz-2 in sicer da »zavarovancu, ki je obvezno vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po tem zakonu ali je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012, in sicer v skladu s prvim odstavkom 391. člena ali 394. členom tega zakona, se od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Zavarovancu se del pokojnine iz prejšnjega stavka lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.«

Najvišja izplačana pokojnina je julija, to je zadnji uradni podatek Zpiza, znašala 3911 evrov.

Če bi torej Janša želel uveljavljati del pokojnine, bi moral vložiti vlogo. Samodejnega izplačevanja ni, so jasni za Zpizu. Opozarjajo še: »Del pokojnine v višini 40 odstotkov starostne pokojnine se lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po poteku treh let se zavarovancu izplačuje 20 odstotkov starostne pokojnine, če je še naprej vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Zavod po uradni dolžnosti začne izplačevati spremenjeno višino izplačila dela pokojnine.«

Če bo delal še naprej, viši tudi odmerni odstotek

Pa ne samo to: Janši (to velja tudi za druge zaposlene, ki so izpolnili pogoja za upokojitev), ker je dopolnil vsaj 60 let in pod pogojem, da ima 40 let pokojninske dobe brez dokupa, bi se v tem primeru vsakih nadaljnjih šest mesecev vključitev v zavarovanje odmerni odstotek povečal za 1,5 odstotka (oziroma 3 odstotke za eno leto), a največ za tri leta (to pomeni, da največ za 12 odstotkov). Po poteku treh let se ob nadaljnji vključenosti v zavarovanje povečuje odmerni odstotek za 0,68 odstotka za šest mesecev oziroma 1,36 odstotka za eno leto, še dodajajo.

Višja pokojninska osnova, višja pokojnina

Koliko pokojnine bo torej prejemal Janša in koliko je 40 odstotkov pripadajoče pokojnine? Že pred časom nam je predsednik SDS poslal podatke o izplačilih do leta 2016. Iz njih je bilo razvidno, da je v delovnem razmerju, z nekaj manjšimi prekinitvami, že od leta 1980.

Na podlagi podatkov smo leta 2019 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) zaprosili za izračun, koliko pokojnine bi prejela oseba s takšnimi prihodki (nismo navedli, da gre za Janeza Janšo).

Zanj je bilo takrat najugodnejše 24-letno obdobje za upoštevanje pri izračunu pokojnine od leta 1990 do 2015. Zpiz je v hipotetičnem izračunu prišel do zaključka, da bi moški, ki bi se leta 2019 upokojil pri 65 letih s 40 let pokojninske dobe (in pod takratnimi pogoji), prejel slaba dva tisoč evrov pokojnine.

Naj še dodamo, da je odmerni odstotek, ki ga je v 2019 izračunal Zpiz, za Janšo znašal 57,25 odstotka, pokojninska osnova pa 3773 evrov. Ker je bila ta osnova višje od najvišje določene pokojninske osnove, ki je od 1. januarja 2019 znašala 3434 evra, so mu pokojnino odmerili od nižje osnove. Danes je najvišja pokojninska osnova višja in znaša 4245 evrov.

Če bo še naprej delal in tudi uveljavljal del pokojnine, bo njegov mesečni prihodek okoli 800 evrov višji, posledično pa se bo višal tudi odmerni odstotek, kar mu seveda prinaša tudi višjo pokojnino.

Vprašanja, ki smo jih naslovili na Janeza Janša, so do objave tega članka ostala neodgovorjena.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.