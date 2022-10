Če bi bile volitve jutri, bi zmagal Logar

Kaj kaže najnovejša meritev javnega mnenja inštituta Mediana za Delo in PopTV? Na vrhu lestvice so nastale spremembe v primerjavi s septembrskim merjenjem, saj se je tja prebil Anže Logar. Nataša Pirc Musar je zdaj na drugem mestu, močno pa se je okrepila podpora Milanu Brglezu.

Kot kaže, bo o novem predsedniku države odločal drugi krog, še vedno pa spremljamo troboj favoritov. Če bi bile volitve jutri, bi največ (23,6 odstotka) volivcev prepričal Anže Logar iz stranke SDS. Na drugem mestu mu s podporo vsakega petega vprašanega (20,4 odstotka) sledi odvetnica Nataša Pirc Musar. Tretji, a z očitnim zaostankom za vodilnima, pa je skupni kandidat vladajočih strank Gibanje Svoboda in SD Milan Brglez. Sledi zdravnica in kandidatka neparlamentarne stranke Resni.ca Sabina Senčar. Nato pa so tesno skupaj in v vrstnem redu, ki se lahko dnevno spreminja: Miha Kordiš (Levica), Janez Cigler Kralj (NSi) in kočevski župan Vladimir Prebilič.

Glede volilne udeležbe pa odgovori anketiranih kažejo, da bi lahko bila višja kot na prejšnjih predsedniških volitvah, saj se 55 odstotkov anketirancev namerava udeležiti volitev.