Camino Krk: Pozabite na bližnjice, uživajte v skritih biserih zlatega otoka (FOTO)

Hoja je najbolj osnovna oblika človeškega gibanja in glede na zanimanje za pohodniške poti, postaja tudi zelo priljubljena oblika rekreacije. In Slovenci radi hodimo, zato iščemo vedno nove izzive in poti, ki bi jih premagali. Prehoditi starodavno evropsko krščansko pešpot, znano pod imenom Camino de Santiago, je osebni cilj marsikoga. Razlogi so najrazličnejši, a bistveni je eden – človek roma zaradi sebe in k sebi. Slovenska Jakobova pot je razdeljena na tri veje, razvejene od Dolenjske do Primorske, čez Gorenjsko, Prekmurje in Štajersko. Jakobova pot ni samo v Španiji, ampak se razteza tudi širom naše države in vse do naših sosedov.

Od leta 2019 lahko na Slovencem priljubljenem hrvaškem otoku Krku opravite zajeten delček ene izmed pohodniških poti. Zlati otok - kot ga imenujejo domačini- ima 170 kilometrov kozjih stezic, makadamskih poti, hoje po gozdu, morju in celo po gorah. Vse to in še več skriva zlati otok. Čeprav na Krk hodim (no v resnici se vozim z avtom) že več kot 30 let, sem bila presenečena nad vsemi skritimi biseri, ki sem jih odkrila v sedmih dneh pohajkovanja. Stezice, ki jih lahko dosežemo le peš, so po navadi nedostopne poletnim turistom željnim skoka v morje.

Pot je razdeljena na 7 etap: 1. dan: Krk – Brzac 2. dan: Brzac – Malinska 3. dan: Malinska – Omišalj 4. dan: Omišalj – Čižići 5. dan: Čižići – Vrbnik 6. dan: Vrbnik – Baška 7. dan: Baška – Kornić

Razgled na žepno mesto Vrbnik. FOTO: Petra Kalan

Razgled na Baško. FOTO: Petra Kalan

Od mesta Krka do Kornića

Pot je razdeljena na sedem etap, ki si po težavnosti niso enake. Če sledimo priporočilom označevalcev poti bi lahko rekli, da se težavnost poti stopnjuje iz dneva v dan. Razlog bi se lahko malo skrival tudi v utrujenosti nog, ki so sedmi dan že dodobra na preizkušnji. Pot je speljana iz mesta Krk, kjer v turističnem biroju prevzamete zemljevid in čisto pravi popotniški potni list. V njem skozi celotno pot nabirate žige, ki se skrivajo na različnih lokacijah vseh sedmih etap. Od 20 do 25 kilometrov na dan boste naredili, če boste sledili značilnim rumenim puščicam na modri podlagi. Pot je bila označena leta 2019 in označevalci so svoje delo zares dobro opravili. Mirne duše lahko pospravite zemljevid in mobilni telefon, saj so oznake na poti postavljene na nekaj 10 metrov in res dobro vidne. Pot je speljana okoli celotnega otoka, zadnje dva dni boste na račun prišli tudi ljubitelji kucljev in vzponov na bližnje hribčke, saj se povzpnete na znamenito Mesečevo planoto nad Baško, osvojili pa boste tudi najvišji vrh otoka Krka, 569 metrov visoko Obzovo. Višina niti ni tako fascinantna, vendar se vzpon začne na 0 metrov tako da boste osvojili skoraj dve Šmarni gori.

400-letni hrast skriva številne skrivnosti. FOTO: Petra Kalan

400-letni hrasti in arheološka najdišča

Večurni pohodi so lahko čas, ko se potopite v svoje misli ali pa si v dobri družbi privoščite različne klepete. Kljub priljubljenosti poti sem prvi dve etapi opravila sama in srečala nisem niti enega popotnika. Zanimivo, da pot ni bila niti za trenutek dolgočasna, saj so me majhna presenečenja na poti (v obliki naravnih ali zgodovinskih znamenitosti) sproti opominjala, kako lep je ta svet in kako slabo poznam otok, ki ga obiskujem že desetletja. Na sredini druge etape so se pred mano pojavili 400-letni hrasti, ki resnično vzamejo dih. Če samo pomisliš, čemu vse so bili priča te mogočni orjaki. Kljubovali so naravi in različnim vremenskim vplivom. Vsake toliko, ko človek že malo podvomi v svojo odločitev za pot, se pred tabo odpre nov biser, lahko je to cerkvica iz 12. stoletja ali pa arheološko najdišče iz 3. stoletja. Vsakič malo vzdihneš in si fasciniran nad lepotami, ki ti jih prinese pot. Sprehod med vinogradi vrbniške žlahtine še posebej poboža slovensko srce, neskončna asfaltna pot med zapuščenimi tovarnami pa je preizkus duha. Posebno doživetje je tud sprehod po mostom, ki povezuje otok Krk s celino. Tako samoumeven, a tako mogočen, ko ga gledaš iz druge perspektive.

Arheološka najdišča in ruševine se skrivajo na vseh etapah. FOTO: Petra Kalan

Prenočišča po turističnih cenah

Trenutno ni specializiranih romarskih hostlov, nastanitev je večinoma na voljo v počitniških najemih. Cene so temu primerne, zato se dobro pozanimajte, kje in kako boste nočili. Na telefonu si lahko naložite aplikacijo, ki zajema vseh 7 tras. Sedaj si le še zaželite tradicionalni "Buen Camino" in vaše popotovanje se lahko začne. Najbolj primerna letna časa za vaš podvig sta zagotovo pomlad ali jesen, poleti pohajkovanje po vročem soncu močno odsvetujem. Zadnji dve etapi potekata pod milim nebom in ure boste hodili brez senčnega zavetja. Pokrivalo in sončna krema pa sta obvezna v skoraj vseh letnih časih. S seboj boste potrebovali dobro založen nahrbtnik, predlagam dovolj tekočine in nekaj prigrizkov. Večji del odsekov je brez trgovin in pekarn, zato pozabite na hitre prigrizke na poti. Sama sem se podviga lotila s pohodniškimi palicami, ki na kamnitih terenih pridejo zelo prav. Obvezna je tudi kvalitetna in uhojena obutev, ki bo preprečila marsikateri žulj.

Sončni vzhod nad vinogradi v Vrbniku. FOTO: Petra Kalan

Na Caminu ni bližnjic

Če želite v celoti užiti vse kar ponuja Camino Krk pozabite na navigacijo in spletne zemljevide, ampak se samo prepustite poti, ki vas bo sicer vodila po daljših, vendar veliko lepših odsekih. Na Caminu -tako kot v življenju- ni bližnjic, vendar je vsak korak vreden vašega časa. Na koncu je poplačano z razgledi, vonjem po borovcih, z divjimi šparglji, ki si jih lahko postrežete ob poti, z nasmehi domačinov ali petjem škržatov v morskem zavetju. Še srečanje s strupenim modrasom ni tako grozno, ko stopaš po divji poti. Predvsem pa se zaveš, da si tam samo gost, ki s spoštovanjem stopa skozi njihovo domovanje.

Potrebujete: Dobro uhojeno obutev

Vsaj 2 litra tekočine

Prigrizek (sendvič, sadje, energijske ploščice)

Obliže za žulje

Pohodne palice

Sončno kremo

Pokrivalo