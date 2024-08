Čakajo nas peklenske temperature, popoldne pa ponekod plohe in nevihte

Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes pretežno jasno, sončno in vroče. Popoldne bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 °C.

Dodatnih vremenskih opozoril zaenkrat ni.

Jutri se nam po napovedi agencije obeta pretežno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje od 28 do 32, na Primorskem do 35 °C. V nedeljo in ponedeljek bo še naprej sončno in vroče.

Vroče bo. FOTO: Arso

Tudi v sosednjih pokrajinah bo sončno in vroče. Če se odpravljate v gore, pa bodite previdnejši, v Alpah bo namreč popoldne nastalo nekaj ploh in neviht.