Britanka v Kočevju snemala nevarne živali: »Nenadoma se je v levem kotu pojavila ...«

Angleška fotografinja Hannah Stitfall, sicer najbolj znana po svojem delu v BBC-jevih televizijskih oddajah, kot sta The One Show in Springwatch, se je avgusta mudila v Sloveniji, kjer je v Kočevju snemala medvede.

»Trenutno sedim v skrivališču v Sloveniji, poskušala bom posneti rjave medvede. Slovenija ima največjo populacijo v Evropi, trenutno pa je obdobje mladičev,« je dejala v videoposnetku, objavljenem na omrežju TikTok. »Tukaj so! Mama z dvema drobnima, drobnima mladičema!«

Hannah je v objavi na Instagramu zapisala, da je bilo med snemanjem v skrivališču tisti dan zelo vroče, kljub drevesni odeji.

»Sedela sem tam in čakala ure in ure ter opazovala, kako naokoli švigajo sokoli, nekaj rdečih veveric, nenadoma pa se je skozi okno v levem kotu pojavila medvedja mati z enim mladičem. Nekaj trenutkov pozneje pa se je od zadaj pojavil še drugi mladič,« navdušeno opisuje.

»Najprej se je na skale tik pred oknom odpravila mati, tesno za njo pa sta sledila dva majhna mladiča, ki sta ostala dobre pol ure, preden sta se odpravila nazaj čez vrh hriba v gozdove! Eden tistih dni, ki jih ne pozabiš vse življenje,« je še zapisala.