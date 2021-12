Britancem pri nas grozi izbris

Slovenija je med Britanci zelo priljubljena država. Mnogi jo obiskujejo kot turisti, skoraj tisoč oziroma natanko 850 pa si jo je izbralo za svoj dom in imajo tukaj prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. A po brexitu so se za njih spremenili pogoji bivanja, saj je po izstopu iz EU februarja 2020 Velika Britanija za Slovenijo postala »tretja država«. Dosedanja dovoljenja se iztečejo na zadnji letošnji dan, vsi državljani Velike Britanije in Severne Irske pa si morajo do takrat urediti nova biometrična dovoljenja. Milan Šelj (desno) in Peter Davey sta pomagala starejši Britank...