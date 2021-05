Brezposelnost se je aprila zmanjšala

Aprila je število registriranih brezposelnih v Sloveniji na mesečni ravni še tretjič zapored upadlo. Registriranih je bilo 79.285 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka manj kot marca in 10,6 odstotka manj kot aprila lani. Manj brezposelnih je bilo v vseh območnih službah zavoda za zaposlovanje.



Na novo se je aprila na zavod prijavilo 3890 brezposelnih, kar je 14,9 odstotka manj kot marca in 73 odstotkov manj kot aprila 2020, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje. Aprila lani so se namreč na trgu dela že močno poznali učinki zaprtja javnega življenja zaradi izbruha epidemije covida 19.



Med novoprijavljenimi je bilo 317 iskalcev prve zaposlitve (33,7 odstotka manj kot marca in 34,1 odstotka manj kot aprila lani), 2031 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas (7,5 odstotka manj kot marca in 67,3 odstotka manj kot aprila lani), 53 brezposelnih zaradi stečajev (29,3 odstotka manj kot marca in 67 odstotka manj kot aprila lani) ter 720 presežnih delavcev (21,1 odstotka manj kot marca in 87,2 odstotka manj kot aprila lani).



Od 7243 brezposelnih oseb, ki jih je zavod aprila odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5630 oseb, kar je 29,4 odstotka manj kot marca in 137,3 odstotka več kot aprila lani.



Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, natakarjev, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, so zapisali na zavodu.



V povprečju je bilo v prvih štirih mesecih prijavljenih 85.368 brezposelnih, 5,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

V prvi tretjini leta se je na zavodu na novo prijavilo 23.735 brezposelnih oseb, kar je 38,7 odstotka manj kot lani v tem času.

Največ, 13.368 oseb, se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, kar je 30,8 odstotka manj kot enakem obdobju lani, so zapisali na zavodu. Prijavilo se je še 1681 iskalcev prve zaposlitve (22,7 odstotka manj) ter 4927 presežnih delavcev in stečajnikov (55,8 odstotka manj).



Iz evidence se je odjavilo skupaj 31.733 brezposelnih oseb, od teh 24.869 zaradi zaposlitve, kar je 31,3 odstotka več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.



Brezposelnost se še naprej zmanjšuje v vseh območnih službah zavoda. Aprila je primerjavi s predhodnim mesecem je najbolj upadla v območni službi Ptuj (7,2 odstotka manj), sledile so območne službe Murska Sobota (6,6 odstotka manj), Kranj (4,9 odstotka manj), Maribor (4,5 odstotka manj) in Velenje (4,5 odstotka manj).



Manjši upad, kot je bil dosežen na ravni države, so imele območne enote Celje (4 odstotke manj), Trbovlje (3,8 odstotka manj), Nova Gorica (3,5 odstotka manj), Koper (3,5 odstotka manj), Ljubljana (3,3 odstotka manj), Novo mesto (2,3 odstotka manj) in Sevnica (2,1 odstotka manj). Aprila se je brezposelnost v vseh območnih službah zmanjšala tudi pod raven iz lanskega aprila, najbolj je upadla v območnih službah Velenje (23,9 odstotka manj) in Murska Sobota (21,3 odstotka manj).

