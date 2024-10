Brez dela več kot 600 ljudi, Han: »Za odpuščanje v Mahleju ni krivo slovensko gospodarsko okolje«

Za napovedano odpuščanje v podjetju Mahle ni krivo slovensko gospodarsko okolje, temveč razmere v evropski avtomobilski industriji, je po sestanku z upravo podjetja in sindikati povedal gospodarski minister Matjaž Han. Dogovorili so se za redno medsebojno obveščanje o razmerah, pri čemer se zdi Hanu posebej pomembna časovnica odpuščanj.

»Odgovora ni bilo«

Kot je na sedežu podjetja v Šempetru pri Gorici dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport, je od uprave želel pojasnilo, kaj konkretno v slovenskem gospodarskem okolju je krivo za napovedana odpuščanja. Iz gospodarstva je namreč slišati opozorila, da bo za pričakovana odpuščanja podjetij kriva tudi nespodbudna gospodarska politika vlade. »Odgovora ni bilo,« je povedal. Težave so namreč posledica zaostrenih razmer na celotnem evropskem avtomobilskem trgu, ki se sooča s posledicami pomanjkanja naročil in prepočasnega prilagajanja elektrifikaciji, je poudaril.

Kot spodbudno ocenjuje sporočilo vodstva podjetja, da šempetrski obrat ostaja, v njem bodo še naprej potekale razvojne dejavnosti, lastniki podjetja pa ga ocenjujejo kot perspektivnega. »Vendar pa se na ravni celotne skupine pripravljajo na nadaljnji razvoj,« je dejal. To po njegovih besedah vključuje tudi odpuščanja.

Ministrstvo bo dnevno v stiku s sindikati v Mahleju in upravo podjetja, je napovedal. »Bistveno je, da se ne sprejme nobena končna odločitev, dokler ne pride do dogovora,« je poudaril. Pri tem je kot posebej pomembno izpostavil časovnico odpuščanj.

Z razmerami bo seznanil vlado

Kot je dejal, namerava z ekipo v 20 dneh ugotoviti, kako lahko ukrepa država. V Mahleju so v četrtek napovedali, da nameravajo prihodnje leto v sklopu »optimizacije organizacijske strukture« s ciljem večje učinkovitosti ukiniti 340 delovnih mest, zaradi selitve dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino ter na Madžarsko pa 270. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi.

Premier Robert Golob je po tej napovedi v petek izrazil zaskrbljenost, saj gre po njegovih besedah za podjetje izjemnega pomena za goriško regijo. Kot je dejal, od Hana pričakuje ukrepe, s katerimi bi preprečili dodatno ukinjanje delovnih mest v podjetju in spodbudili ustvarjanje novih zaposlitev v regiji.