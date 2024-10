Napoved odpuščanj zaposlene presenetila: »Šokantno je, vsi smo pretreseni.« Han prihaja v ponedeljek

Premier Robert Golob je zaskrbljen zaradi napovedi ukinitve delovnih mest v šempetrskem Mahleju, podjetju, ki je po njegovih besedah izjemnega pomena za goriško regijo. Od gospodarskega ministra Matjaža Hana pričakuje ukrepe, s katerimi bi preprečili dodatno ukinjanje delovnih mest v podjetju in spodbudili ustvarjanje novih zaposlitev v regiji.

Han v ponedeljek na sestanek z upravo Mahleja in sindikati Minister za gospodarstvo Matjaž Han se bo v ponedeljek sestal z upravo podjetja Mahle, ki je napovedalo ukinitev več kot 600 delovnih mest, in sindikati, so po Golobovem pozivu Hanu k ukrepanju sporočili z ministrstva. Spomnili so, da so na sredinem sestanku s predstavniki gospodarstva in sindikatov že uskladili prednostne strukturne ukrepe.

Kot je vlada objavila na omrežju X, je premier ob napovedi ukinitve delovnih mest izrazil zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov v podjetju.

»Od ministra Hana je zahteval, da takoj naveže stik z vodstvom in lastniki podjetja ter mu poda poročilo o razlogih, zakaj je do tega prišlo. Premier pričakuje, da bo minister pripravil ukrepe, s katerimi bo gospodarsko ministrstvo preprečilo morebitno nadaljnje ukinjanje delovnih mest v podjetju, in razvojne ukrepe za ustvarjanje novih delovnih mest na Goriškem,« so zapisali.

Zaposlene je novica presenetila. »Informacija je res huda. Pričakovanja zaposlenih so bila, da se bodo na podlagi slabih poslovnih rezultatov sprejeli neki ukrepi. Pričakovali smo 36-urni delavnik ali kaj podobnega, ne pa, da bodo šli ukrepi v tej smeri, da se bo odpuščalo. Šokantno je, vsi smo pretreseni,« je za Radio Slovenija dejal predsednik sindikata v podjetju Dejan Sirk.

V družbi so napovedali, da si bodo prizadevali poiskati socialno sprejemljive rešitve za delavce

Sirk upa, da bodo z upravo v prihodnjih dneh našli druge načine za rešitev težav, v katerih se je znašlo podjetje.

V Mahleju so v četrtek napovedali, da nameravajo prihodnje leto v sklopu »optimizacije organizacijske strukture« s ciljem večje učinkovitosti ukiniti 340 delovnih mest, zaradi selitve dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino ter na Madžarsko pa 270. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi.

Šempeter pri Gorici je največja od petih lokacij skupine Mahle v Sloveniji. Družba, ki je nastala s preimenovanjem nekdanje Letrike, potem ko je ta pristala v nemških rokah, v Sloveniji skupaj zaposluje več kot 2000 ljudi.

Z okoli 1700 zaposlenimi je Šempeter osrednje razvojno in proizvodno središče za električne pogonske sisteme in mehatroniko, ki se uporabljajo v hibridnih in električnih vozilih ter električnih kolesih. V zadnjih letih je Mahle v Šempetru zagnal tudi proizvodnjo elektromotorjev za nova vozila in električna kolesa.