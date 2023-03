Branko ostal brez vsega, a harmonika bo pela (FOTO)

Poročali smo že o žalostnem dogodku, ko so ognjeni zublji 71-letnemu Branku Vrbančiču odnesli streho nad glavo in vse, kar je imel pri sebi ta priljubljeni domačin iz Radomerja. Invalid in upokojenec je v montažni hiši živel sam. Odtlej je brezdomec; gasilci, sosedje in prijatelji so porušili še tisto, kar je od nje ostalo. Jasno je, da bo moral Branko vse do smrti prebivati na domačiji svoje sestre Mire.

»Glede stanovanja bo že kako, saj bom živel pri sestri,« nam je po požaru v četrtek, 9. februarja, s solznimi očmi razlagal Branko, najhuje mu je bilo, da je ostal brez svoje stalne spremljevalke, frajtonarice, s katero je desetletja tako ali drugače zabaval ljudi, ne le v Prlekiji in Prekmurju, pač pa po vsej Sloveniji in še vsaj desetih evropskih državah.

Igral na evropskem prvenstvu

Srečo ima, da ima veliko prijateljev, ki so kmalu poskrbeli za harmoniko, pri čemer je imel glavno besedo Božidar Štiberc, član znanega narodno-zabavnega ansambla Opoj. Že v dneh, ko smo v Slovenskih novicah objavili Brankovo zgodbo in naše bralce povabili, da bi jo s skupnimi močmi prek Krambergerjevega sklada nabavili, je skupina domačinov iz Radomerja in okolice pod vodstvom domačega gradbinca Franca Mavriča, lastnika gostinskega lokala Stari hrast, Damjana Pihlerja in Štiberca že poskrbela zanjo.

Devetega februarja ob 10.21 je do tal pogorela Brankova stanovanjska hiša. FOTO: PGD Ljutomer

»Vse je potekalo spontano. Pobuda je prišla iz gostilne Stari hrast, kjer se nas večina zbira. Vedeli smo, kaj našemu veseljaku in muzikantu Branku, ki mu je požar vzel čisto vse, pomeni njegova frajtonarica. Odločitev je padla hitro, edino da smo morali poiskati enako harmoniko, kot jo je Branko imel, saj je nanjo navajen. Številni dobri ljudje, sosedje, prijatelji, smo mu nemudoma priskočili na pomoč. Preveč spominov ga je vezalo nanjo; pravzaprav je bilo celotno njegovo življenje povezano z njo. Nešteto gostij, prireditev, predvsem pa številnih športnih prireditev doma in v tujini so bile njegov avditorij. Med drugim je igral na stadionu na evropskem prvenstvu v nogometu leta 2000 v belgijskem Charleroiju, kamor se je prvič uvrstila tudi Slovenija,« sta nam pripovedovala Štiberc in Mavrič, ki sta bila tudi sama prijetno presenečena, da je 25 gostov lokala v enem samem dnevu zbralo natanko 1450 evrov, kolikor je bilo potrebno za rabljeno frajtonarico, kakršno je Božidar našel pred leti na Kozjanskem.

Tako so mu prijatelji in vaščani kmalu pripravili presenečenje ter mu predali harmoniko in mu zaželeli, da bi še dolgo godel. Bilo je ganljivo, brez solz seveda ni šlo. Branko je frajtonarico takoj preizkusil.

Nikoli ni prosil pomoči

Tako se je spet potrdilo, da znamo stopiti skupaj, ko je to treba. Branko je dobil novo frajtonarico, na Slovenskih novicah pa smo se najlepše zahvalili dvema bralcema, ki sta želela čim prej nadoknaditi Brankovo izgubo: poklical nas je izdelovalec harmonik Jožko Rutar (Rutar harmonike), ki je v Novicah prebral članek o Branku, in ponudil 25-odstotni popust pri nakupu nove harmonike.

Še bolj radodaren je bil bralec Janez Kalan, ki je svojo malo rabljeno frajtonarico ponudil kar brezplačno! Lepo smo se mu zahvalili v Brankovem imenu: povedal nam je, da ne potrebuje še ene harmonike, da pa potrebuje bivalnik oziroma stanovanjski kontejner! Če bodo njegovi rojaki držali obljubo, mu ga bodo postavili prav tam, kjer je še nedolgo tega stala njegova hiša.

Kar je ostalo od hiše, so morali porušiti. FOTO: Oste Bakal

Spomnimo: invalidnemu avtomehaniku Branku se je slab mesec po rojstnem dnevu, ki ga je praznoval 12. januarja, zaradi ognja življenje postavilo na glavo. Do tal mu je pogorela stanovanjska hiša, gasilci PGD Ljutomer, PGD Radomerje in PGD Gresovščak so se z zublji bojevali skorajda pet ur. Reševalci NMP Ljutomer so na kraju dogodka oskrbeli Brankovo sestro Miro.

»Nastalo je za 35.000 evrov škode. Vzrok požara policisti še ugotavljajo,« je naslednje jutro povedala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. »V tistih dneh je bilo mrzlo, da ne bi zmrznile cevi, sva morala zakuriti. Kurila sva na trdna goriva. V sredo zvečer je zakurila sestra. Naslednji dan, okoli 10. ure, je opazila, da se nekaj kadi, šla je v hišo, da bi prezračila. In ko je odprla balkonska vrata, se je vse skupaj znašlo v plamenu ...« je dejal Branko.

Hvaležen je vsem, ki so mu pomagali: »Nikoli v življenju nisem nikogar prosil za pomoč, kvečjemu sem sam vedno drugim pomagal, kolikor sem lahko, zdaj sem se znašel na dnu in bil bi neskončno hvaležen za pomoč pri morebitnem nakupu kontejnerja, za novo hišo ne bi mogel zbrati, tudi če bi imel na razpolago še eno življenje.«