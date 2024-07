To se je na Melodijah morja in sonca zgodilo prvič v zgodovini (FOTO)

Veliki zmagovalec 43. Melodij morja in sonca je postal Žan Videc s skladbo Neznano. Prejel je tudi nagrado Danila Kocjančiča, ki je letos doživela nadgradnjo.

Žirija je letos podelila tri nove nagrade, in sicer za glasbeno legendo, glasbenega avtorja in glasbeno bodočnost. Dobitniki so bili znani že vnaprej, saj so bili tudi povabljeni k sodelovanju. Nagrado za glasbeno legendo je dobila skupina Prizma, nagrado za najboljšega avtorja Feri Lainšček, ki je napisal besedilo za pevko Regino, dobitnik nagrade za glasbeno bodočnost pa je postal Balladero.

Nadgradnjo je prejela tudi nagrada Danila Kocjančiča, ki so jo do zdaj podeljevali zgolj mladim obetavnim glasbenikom, zdaj pa so to razširili na vse, ki se v slovenski glasbi šele uveljavljajo. Prvič v zgodovini festivala pa so izbrali dva nagrajenca in tako sta slavila Žan Videc in Martina.

V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno sodelovali javnost s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj ter strokovna žirija.

Za veliko nagrado 43. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev, in sicer v vrstnem redu: Prizma (Vse to je res), Manu (Jaz sem ti), 2B (Ana iz Pirana), Toxine in Marko Vuksinović (Slovenska pesem), Žan Videc (Neznano), Monika Avsenik (Nisem več edina), Balladero (Kantina), Martina (Amarsi o no), Aljaž Ramot (Lebdiva), Trio Vivere (Kanconeta), Anabel (Bilo bi lepo), Folk idoli (Lejla), Regina (Zopet plešem) in Bepop (Valovi morja).

Program sta povezovala Lorella Flego in Mario Galunič, ki sta več poudarka dala predstavitvi nastopajočih glasbenikov. Po nastopu sta z vsemi še dodatno poklepetala in jim postavila nekaj vprašanj. Veliko pozornosti sta namenila tudi obletnicam, saj sta razkrila, da letos praznujeta 25. obletnico, odkar sta prvič skupaj vodila Melodije morja in sonca, Flego pa je v tednu praznovala tudi 50. rojstni dan. Kot je še razkril Galunič, se je minuli teden tudi poročila, ob čemer ji je čestital.

Blagovna znamka Melodije morja in sonca je last Občine Piran, ki organizacijo zaupa svojemu javnemu zavodu Avditorij Portorož. Soorganizator je RTV Slovenija, ki zagotavlja tudi televizijski in radijski prenos. Prvič letos je bil s komentarji in prevodi v italijanščini festival v živo predvajan tudi na TV Koper-Capodistria.