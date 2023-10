Bralka Mojca iz Črne na Koroškem: Zjutraj dež in narasla reka, zvečer še toča (FOTO)

Bralka Mojca iz Črne na Koroškem nam je poslala fotografijo ulice, ki jo je toča obarvala v belo barvo. Popoldanska oz. večerna nevihta je na Koroško prinesla točo, premera do 1 centimetra. »Na srečo je bilo hudega naliva s točo hitro konec,« je napisala bralka, ki se ji zahvaljujemo za spodnje fotografije.

Toča v Črni. FOTO: Bralka Mojca

Današnja toča. FOTO: Bralka Mojca

So pa sicer danes v Črni trepetali zaradi ponovnih nalivov in naraslih hudournikov. Sanacija po avgustovski ujmi še marsikje ni končana, zato je nevarnost vnovičnih poplav in plazov ob nalivih še vedno velika. Kot je sporočila črnjanska županja, jih je tokrat skrbel potok Bistra, pritok, ki je začel ogrožati prebivalce. Niso jih evakuirali, je pa voda spodjedla eno od cest. Popoldne se je stanje začelo umirjati. Pojasnila je še, da so imeli nekaj intervencij zaradi podrtih dreves, zalitih kleti in razkritih streh, spremljali pa so tudi dva najbolj grozeča plazova.

Črnjanski gasilci so tudi danes zaradi poplavljanja meteorne vode in proženja plazov posredovali na več lokacijah. Hujšega sicer ni bilo, je pa reka Meža tudi danes precej narasla in ponekod ponovno začela spodjedati in odnašati brežine. Obilne padavine so povzročale težave tudi drugod po Koroškem.

Spodaj si lahko ogledate posnetke narasle reke Meže, ki so tudi danes prenekateremu Korošcu pognali strah v kosti.

