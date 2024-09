Bralci poročajo o izpadu elektrike: Več kot dve uri smo že brez, kaj se dogaja?!

Bralci so nas okoli poldneva obvestili, da so gospodinjstva od Vodic pa vse do Tacna že več kot eno uro brez električne energije.

Na spletnem portalu Elektra Ljubljana je navedeno, da gre za nenačrtovan izpad, medtem pa o razlogih za izpad ne poročajo.

Okoli tisoč gospodinjstev oziroma odjemnikov je ostalo brez električne energije ob 10.38 ure.

Zakaj je prišlo do mrka in kdaj lahko prebivalci pričakujejo ponovni vklop, smo vprašali na Elektro Ljubljana, kjer so nam pojasnili, da je zaradi namočenosti terena prišlo do padca drevesa na daljnovod 20 kV Tacen, kar je povzročilo poškodbe na daljnovodu.

Okoli 16. ure lahko prebivalci pričakujejo ponovni vklop

Trenutno je brez napajanja 9 transformatorskih postaj na območju Gameljn, brez elektrike je 1012 uporabnikov.

Ekipe na terenu vzpostavljajo prenapajanje, preskrba z električno energijo pa bo predvidoma vzpostavljena v treh urah.

