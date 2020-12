Bralci bentijo: pošta že zdaj potrebuje 20 dni za dostavo, paketi pa mokri

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

V skladiščnem centru pošte na Viču paketi na snegu in mokrem čakajo na odpremo. FOTO: Bralec poročevalec

Takole na snegu čakajo paketi pri Pošti Slovenija, da jih dostavijo. FOTO: Bralec poročevalec

V času epidemije koronavirusa je zelo obremenjena Pošta Slovenije, saj so zaprte poti med občinami, ljudje pa so spet posegli po pismih in paketih. Toda več naših bralcev se jezi nad počasnostjo pošte.Takole piše bralka(nelektorirano): »Pozdravljeni, glede na čudne čase, ko za otroke nimamo kje drugje možnosti kupiti oblačil in obutve, kot na internetu, Pošta se pa norčuje.Po 20 dni ali več ne dostavljajo paketov, ko jih kličeš, se ne oglasijo ali sploh ne vejo, kje je tvoj paket. Verjamem,da imajo delo, a ga ima tud GLS ali DPD, pa dostavijo v parih dneh. Katastrofa, otroka ne morem niti obuti!«Neki drug bralec pa nam je poslal fotografije Logističnega centra Pošte Slovenije na Viču, kjer se zdi, da so mnogi paketi izpostavljeni snegu, zato se postavlja vprašanje, kako skrbijo za hrambo paketov.O vsem tem smo vprašali Pošto Slovenije, odgovor pa čakamo.