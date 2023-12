Božiček razveselil 90- letnega gasilca Štefana (FOTO)

Gasilsko društvo Griže je pripravilo posebno presenečenje svojemu dolgoletnemu članu, nekdanjemu predsedniku društva in prizadevnemu krajanu Krajevne skupnosti Griže Štefanu Poteku, ki je zaokrožil 90 let življenja. Z obiskom in čestitko mu je posebno čast izkazal tudi župan občine Žalec Janko Kos, dan pozneje pa še najvišji predstavniki Gasilske zveze Slovenije (GZS) s predsednikom Jankom Cerkvenikom na čelu​.

Štefana so ob okroglem jubileju bogato nagradili. FOTO: Darko Naraglav

V počastitev rojstnega dne so mu gasilci pripravili pogostitev v Gasilsko-reševalnem centru, ki so ga odprli ob 100-letnici društva avgusta 2019. Zbrani so Štefana, ki je kar 75 let zvest gasilstvu in je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč, tudi obdarili. Poudarili so, da je slavljenec še vedno podporni član in njihov častni predsednik, Štefan pa je vesel, da društvo tako uspešno deluje in še naprej nesebično opravlja svoje poslanstvo.

Srce in duša

Štefan Poteko je na svet privekal 16. decembra 1933. Že kot petnajstletni vajenec lesne stroke se je včlanil v gasilsko društvo. Leto pozneje je opravil izpit za izprašenega gasilca in bil dlje mladinski referent. Kot samostojni obrtnik je bil dober organizator in tako je leta 1972 postal predsednik Gasilskega društva Griže. To so bila leta, ko je bilo treba zgraditi nov gasilski dom, priskrbeti novo cisterno ... Finančna sredstva so zbirali s prireditvami, prispevki okoliških podjetij in obrtnikov. Vsi člani, ki jim je bil Štefan zgled, so opravili več kot 2500 prostovoljnih delovnih ur. Tako so 15. junija 1975 slovesno odprli Dom gasilcev. Štefan je bil predsednik, srce in duša Gasilskega društva Griže do leta 1984.

Janko Cerkvenik mu je izročil srebrnik GZS. FOTO: Darko Naraglav

GZS mu je že leta 1973 za 25-letno službovanje v gasilskih vrstah, strokovnost in sposobnost podelila odlikovanje II. stopnje. Teh odlikovanj pa je bilo še veliko več. Na rojstni dan, ki ga je praznoval z najbližjimi v domačem gostišču, je sledilo še eno veliko presenečenje. Obiskal ga je namreč Božiček in s seboj pripeljal živa darila: predsednika GZS Janka Cerkvenika, namestnico predsednika Janjo Stajnko Kramer, poveljnika GZS Zvonka Glažarja, namestnika poveljnika Tomaža Vilfana, predsednika Gasilske zveze Žalec Milana Pustoslemška in predsednika Savinjsko-Šaleške regije Dušana Pungartnika. Vsi so mu čestitali za visoki jubilej in tako dolgo zvestobo gasilstvu, Cerkvenik pa mu je izročil srebrnik GZS in ob tem dejal, da je Štefan nedvomno zgled in navdih vsem gasilcem.