»Boštjan, ne hodi domov. Bajte nimaš!« To so bile prve besede, ki jih je po telefonu v tistih grozljivih večernih petkovih trenutkih slišal Boštjan Anko. »Ravno takrat sem bil v službi. In še dobro, da sem bil. Ker drugače ne vem, kako bi se končalo,« je razmišljal dobrih 16 ur zatem v pogovoru za Novice. Skupaj z njim smo lahko le nemočno od daleč opazovali njegovo povsem uničeno hišo v zaselku Podlebelca, ki je del deset kilometrov razpotegnjenega naselja Kokra. Skoraj v celoti je bila zasuta s kamenjem in zemljo, ki sta z obilico vode v petek zvečer pridrvela s Kalškega grebena. »Z druge s...