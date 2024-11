Boštjančič v interpelaciji vidi preusmerjanje pozornosti in poskus osebne diskreditacije

Minister za finance Klemen Boštjančič v interpelaciji, ki jo je o njegovem delu danes vložila poslanska skupina SDS, v enem delu vidi nadaljevanje poskusov preusmerjanja pozornosti in zamegljevanja dejstev, povezanih z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. V drugih očitkih pa prepoznava »obupan poskus diskreditacije« njega osebno.

Največja opozicijska stranka po ministrovih besedah, ki so jih poslali z ministrstva za finance, že mesece vztrajno poskuša preusmeriti pozornost in zamegliti dejstva, povezana z nakupom stavbe na Litijski cesti, ki ga je opravilo ministrstvo za pravosodje.

»Če bi ministrstvo za pravosodje imelo svoja sredstva za ta nakup, torej v svojem proračunu, se o vlogi mene in ministrstva za finance sploh ne bi nikoli pogovarjali, nakup pa bi bil vseeno izpeljan točno tako, kot je bil, saj ministrstvo za finance z vsebino in postopki nakupa ter odločitvijo o nakupu ni imelo popolnoma ničesar,« je Boštjančič, ki je na zasedanju finančnih ministrov EU v Bruslju, zapisal v izjavi.

V Levici sicer ocenjujejo, da je interpelacija pričakovana, a da ministrov položaj ni ogrožen. V SD interpelacije ne komentirajo. Predsednik opozicijske NSi Matej Tonin pa je v odzivu na interpelacijo zoper finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki jo je danes vložila SDS, dejal, da Boštjančič ne more računati na podporo NSi. Vsebino interpelacije pa bodo v stranki še preučili, je napovedal.

Interpelacija zoper Boštjančiča je osma po vrsti v mandatu vlade Roberta Goloba, vse je v parlamentarni postopek vložila SDS. Najprej zoper zunanjo ministrico Tanjo Fajon in tedanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, nato pa zoper celotno vlado Roberta Goloba, ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, pravosodno ministrico Švarc Pipanovo, dvakrat ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in zdaj še zoper ministra Boštjančiča. Na podlagi teh interpelacij sicer ni bil razrešen še noben minister, sta pa Bešič Loredan in Švarc Pipanova odstopila še pred zagovorom v DZ. Po uspešno prestanem prvem zagovoru v DZ pa je, še preden bi se morala drugič zagovarjati, odstopila tudi Stojmenova Duh.

Razlogi za vložitev interpelacije

Odgovornost za smotrno in gospodarno porabo javnih sredstev po zakonu o javnih financah nosi predstojnik organa in to v konkretnem primeru ni predstojnik ministrstva za finance, je ponovil glede očitkov o nakupu stavbe, ki naj bi bila prvotno namenjena za potrebe sodišč.

»Najprej je SDS poskušala s svojimi manipulacijami in sprevračanji dejstev na odborih DZ, neuspešno. Zdaj poskušajo še z interpelacijo, verjetno v pričakovanju, da če laži ponavljaš dovolj dolgo, postanejo resnica. A v tem primeru, v to sem prepričan, ne bo tako,« je zatrdil minister. Veseli se razprave v DZ, saj da bo lahko spet pojasnil, da odgovornosti za nakup ne nosi ne on ne ministrstvo, ki ga vodi.

»Glede preostalih očitkov pa lahko rečem samo, da so obupan poskus diskreditacije mene osebno,« je navedel in napovedal, da bo tudi nanje z veseljem še enkrat odgovoril.

Poslanci SDS sicer med razlogi za vložitev interpelacije izpostavljajo Boštjančičevo ravnanje v primeru nakupa stavbe na Litijski, pri čemer mu med drugim očitajo protipravno zagotovitev proračunskih sredstev za nakup stavbe, oškodovanje javnih financ ter negospodarno in nesmotrno upravljanje javnih sredstev.

V SDS ministru očitajo tudi zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, po njihovem mnenju pa je kot skrbnik javnih financ izgubil zaupanje tudi zaradi nakazil njegovega podjetja na račun v davčni oazi.

Pred meseci so mediji namreč poročali, da je pred vstopom v politiko Boštjančič prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31.000 evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki. Boštjančič je tedaj za POP TV pojasnil, da je šlo za izobraževanje pilotov in da je pri tem sodeloval z ameriškim podjetjem Ibis Global, ki je bilo tudi prejemnik sredstev za omenjeno storitev.