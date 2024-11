Bivši slovenski obveščevalec: »Sprašujejo me, ali smo na pragu jedrske vojne«

Boštjan Perne, strokovnjak za varnostna vprašanja in nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo, se je na omrežju X razpisal o vprašanju jedrske vojne, ki je v luči zaostrovanja razmer med Rusijo in Ukrajino vse bolj prisotno.

»Mnogo ljudi me sprašuje, ali smo na pragu jedrske vojne. Odgovor ni enostaven, pa ga bom okvirno zapisal v krajšo nit. Ukrajinska vojna je še vedno kontroliran konflikt. ZDA in Rusija komunicirata, da se izogneta polni eskalaciji. To se je pokazalo tudi ob balističnem napadu.«

»Glavni konflikt šele prihaja,« pravi Perne. FOTO: Brandon Bell Via Reuters

»Kot sem že večkrat zapisal, svet je v konfliktu,« je zapisal.

Opozarja: »A glavni konflikt šele prihaja, med ZDA in Kitajsko. ZDA ne bodo prepustile mesta svetovnega hegemona in na neki točki bo prišlo do konflikta. V Koreji, na Filipinih, v Tajvanu.« Tam bo, kot pravi, »nevarnost uporabe jedrskega orožja večja«.

»Ne živimo v mehurčku«

Ker je Slovenija del zavezništva in EU, se mora »na možnost jedrske vojne pripraviti«.

»Pripravljenost in preventiva sta na mestu in ne škodita. Večina Evrope se na to pripravlja,« opozarja strokovnjak in dodaja, da »smo del zavezništva in del EU in čas bi bil, da se tega zavemo«.

Pomirja pa, da ukrajinski konflikt »kljub precejšnjemu zaostrovanju ostaja kontroliran«. To ponazarja z dejstvom, da ZDA in Rusija medsebojno komunicirata. »Tako je bil tudi nedavni balistični napad vnaprej napovedan. Po nekaterih podatkih so Rusi ZDA tudi povedali, da ne gre za jedrski napad,« je še zapisal Perne.