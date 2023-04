Boste kurili kres? To so pravila, ki jih morate nujno upoštevati

Na zadnji dan v aprilu bodo po Sloveniji tradicionalno zagoreli kresovi. Običajno jih spremlja zabava in veselo rajanje. A glede na to, da se z ognjem ni dobro igrati, je uprava za zaščito in reševanje za organizatorje kresovanj pripravila nekaj napotkov, kako se varno lotiti kurjenja kresov.

Vse, pa naj gre za organizatorje javnih prireditev, ali za kresovanje v domačem okolju obveščajo, da morajo pri tem upoštevati napotke, omejitve in prepovedi, objavljeni med preventivni ukrepi za požare v naravnem okolju.

Upoštevajte naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča kresa,

če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni ali opeko),

kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe,

ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje prekiniti,

pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,

prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,

po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),

na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.

Ob tem so zapisali, da če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote. Zelo pomembno je tudi, da spremljate napovedi, saj v primeru morebitne razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje kresov v naravnem okolju prepovedano. Dodajajo, da je zgoraj navedene ukrepe je priporočljivo upoštevati tudi, če boste kres kurili izven naravnega okolja.

»Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih. Prav tako lahko tudi lokalne skupnosti v naravnem okolju s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi ali jih določijo tudi drugod (npr. v naseljih). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja seznaniti, kakšne so omejitve in prepovedi na konkretni lokaciji, kjer nameravate kuriti kres,« so še zapisali.