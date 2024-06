Bosi v blatu na Šenturško Goro

Bosonogi pohodniki so se že 19. odpravili na 671 metrov visoko Šenturško Goro pod Krvavcem, tudi tokrat jih je vodilo Planinsko društvo Komenda.

Pobudnika oziroma začetnika pohoda bosonogih sta bila pred skoraj dvema desetletjema Pavel Žvelc in Franc Drolec. Na lanskem občnem zboru so se dogovorili, da bodo organizacijo prevzeli člani PD Komenda namesto pohodniške sekcije Škrjančki.

Najštevilnejša je bila petčlanska družina Fajfar iz Stiške vasi.

52 pohodnikov iz vseh smeri je krenilo pot.

Franc Koželj je bil že na šestih pohodih, letos je bil navdušen nad idealnimi razmerami za hojo.

Z Jurčkove Dobrave je minulo soboto v lepem sončnem vremenu na traso z višinsko razliko 320 metrov krenilo 52 udeležencev iz komendske, cerkljanske, kamniške, domžalske in šenčurske občine ter iz Ljubljane; z njimi je bila tudi Majda Drolec iz Komende, ki je sodelovala na vseh dozdajšnjih pohodih. Dobrih šest kilometrov so brez težav premagali vsi, tudi najmlajša, triletna dvojčka Luka in Jaka Fajfar iz Stiške vasi; pridružili so se jima tudi očka Grega, mami Nika in dedi Štefan, ki so bili obenem najštevilnejša družina. Najstarejši med udeleženci je bil 82-letni Ivan Mušič iz Lahovč, ki zelo rad tudi kolesari, do zdaj je prevozil že 195.000 kilometrov.

Kot je povedal predsednik PD Komenda Zoran Sodnik, se je dogodka v 19 letih udeležilo skupaj 465 pohodnikov iz različnih krajev. Do cilja so bile po zaslugi ekipe markacistov PD Komenda Draga Carja, Silva Poglajna, Marka Jurkoviča in Franca Vidmarja odpravljene vse ovire. Pohodniki so pohvalili celotno organizacijo. Tudi poškodb ni bilo. Na priljubljenem cilju pohodnikov, v Gostinstvu in turizmu Pavlin, so popili čaj in se organizirano vrnili do Jurčkove Dobrave.

Na vseh devetnajstih dogodkih je bila Majda Drolec iz Komende, ob njej predsednik PD Komenda Zoran Sodnik.

Franc Koželj s Spodnjega Brnika je bil letos šestič na pohodu: »Tla so bila razmočena in prijetna za hojo. To je bila najboljša masaža podplatov!« Med udeleženci smo tudi slišali, da se na blatni podlagi odpravi znojenje nog in tako vzpostavimo pristen stik z naravo, z bosonogo hojo pa bi po mnenju mnogih odpravili številne zdravstvene tegobe. Vsi so pred začetkom vzpona prejeli spominsko majico, v Planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu pri Komendi pa so pripravili družabno srečanje.