Boruta Pahorja je sezulo, kaj takega se še nikoli ni zgodilo (FOTO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor prodaja svoj starodoben avtomobil Renault 4, letnik 1991, najbolj prepoznavno katro v državi. Ponudbe bodo zbirali do 15. februarja, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti otroškemu raku. Kupnino od prodaje bo v celoti namenil Inštitutu zlata pentljica, otroci z rakom, ki z organizacijo različnih dogodkov širi zavest o raku pri otrocih, opozarja na težave, s katerimi se otroci med zdravljenjem in po njem srečujejo, in išče načine, kako te težave premagati ali odpraviti.

Pahor je danes prejel najvišjo ponudbo doslej, in sicer več kot 57.000 evrov. Kot je sporočil na facebooku, je padel svetovni rekord. »Katra za dober namen bo postala najdražje prodan Renault 4 v zgodovini,« je zapisal Pahor in ob tem čestital ponudniku ter vsem, ki z najboljšimi nameni sodelujejo v tej čudoviti akciji.