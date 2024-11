Bomo tudi Slovenci prejeli brošure z navodili za preživetje v vojni? Ministrstvo odgovarja

Hrvaška se je odločila slediti zgledu skandinavskih držav in baltskih držav ter pripravlja brošure za svoje prebivalce z navodili za ravnanje v primeru vojne ali kriznih situacij. Brošure, ki jih razvija Ministrstvo za notranje zadeve, bodo vsebovale praktične nasvete za preživetje prvih 72 ur, vključno s pripravo domačih zalog in ukrepi za krizne razmere, kot so vojaški napadi ali druge izredne situacije.

Cilj teh ukrepov je izboljšati odpornost prebivalstva in povečati pripravljenost na različne vrste tveganj, tudi v stabilnem varnostnem okolju​, so pisali hrvaški mediji.

Takšen pristop sledi že ustaljeni praksi v državah, kot so Švedska, Norveška in Finska, kjer prebivalce redno obveščajo in izobražujejo o pripravi na krizne razmere, vključno z distribucijo tiskane ali digitalne dokumentacije​.

Na Švedskem so gospodinjstva že začela prejemati še izvode brošure z nasveti prebivalcem, kako naj se pripravijo in ravnajo v primeru vojne ali drugih nepričakovanih kriz. Rumena knjižica, ki jo bodo prejela gospodinjstva, je dvakrat debelejša, kot je bila prejšnja izpred šestih let.

Nasvete prebivalcem za ravnanje v primeru kriz ali vojne sta nedavno posodobili tudi Norveška in Finska, kjer pa so se odločili, da brošure ne bo v tiskani obliki, ker bi to »stalo milijone«, ampak v digitalni obliki. Državljane pa pozivajo, naj poskrbijo, da bodo v primeru kriznih razmer vsaj na začetku lahko preživeli sami in na kakšen način naj shranjujejo in se založiti s hrano in pijačo v primeru »oboroženega napada« in kako bi preživeli več dni brez elektrike z zimskimi temperaturami do 20 stopinj Celzija pod ničlo.

Kako svoje prebivalce pripravlja Slovenija na najhujše scenarije?

Ali tudi v Sloveniji načrtujemo podobne brošure z nasveti za preživetje v vojni?

»Uprava RS za zaščito in reševanje je pristojna za izdelavo načrtov zaščite in reševanja na državni ravni in je za primer jedrske in radiološke nesreče izdelala Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Načrt je objavljen na spletni strani vlade.

V načrtu je predviden tudi odziv na vse dogodke ne glede na vzrok - doma in v tujini -, katerih posledica je jedrsko ali radiološko onesnaženje. Na isti spletni strani so objavljena tudi navodila prebivalcem, kako ravnati v primeru jedrske ali radiološke nesreče,« so nam sporočili z ministrstva za obrambo.

Načrt je bil nazadnje posodobljen maja lani, v njem pa je navedena strategija ukrepanja posameznih pristojnih služb in obveščanje javnosti.

Na spletni strani vlade je objavljen tudi seznam nujne zaloge hrane, pijače, pripomočkov za higieno in drugi pomembni napotki, ki jih državljani morajo vedeti ob nesrečah, ko je lahko poškodovana gospodarska javna infrastruktura in zaradi tega prekinjena ali motena oskrba z elektriko, zemeljskim plinom in vodo.

Kakšno je trenutno stanje zaklonišč v Sloveniji in njihova uporabnost za primer krizne situacije?

Kot kaže, bo zakloniščem treba nameniti še več pozornosti, izhaja iz besed obrambnega ministrstva.

»Evidence o zakloniščih in seznanjanje prebivalcev, kje so zaklonišča, je v pristojnosti občin, za njihovo vzdrževanje pa so zadolženi lastniki ali uporabniki zaklonišč. To področje smo preigrali tudi v letošnji vaji kriznega upravljanja in odzivanja Odpornost 2024 in mu bomo v prihodnje posvetili še več pozornosti,« pravijo.