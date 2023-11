Elektrika v Sloveniji še dražja? Po nuklearki Krško ustavljena še Termoelektrarna Šoštanj

Medtem ko Nuklearna elektrarna Krško (Nek) že od 5. oktobra stoji zaradi popravila po puščanju cevi, električno energijo pa naj bi spet začela proizvajati konec tedna, se je ustavila še Termoelektrarna Šoštanj (Teš). Kot so nam potrdili na Teš, se je to zgodilo včeraj. Obvestila o ustavitvi nam na spletni strani Teša ni uspelo najti, so nam pa dejali, da bodo o razlogih za ustavitev javnost še obvestili.

Z izpadom Teš iz električnega omrežja so seznanjeni tudi v Holdingu slovenske elektrarne (HES).

Več kot polovico elektrike proizvedeta NEK in Teš

Teš je znotraj HSE največja domača elektrarna, ki proizvede približno tretjino slovenske elektrike, tretjino pa jo prispeva krška nuklearka, ki trenutno ne obratuje. Slovenija je tako odvisna od hidroelektrarn in uvoza elektrike.

Teš so v preteklosti sicer že namenoma izklopili iz omrežja zaradi varčevanja. Tudi lani sredi oktobra so se odločili za »komercialno zaustavitev« za deset dni, saj so ocenili, da proizvede dovolj elektrike in da je smotrno s premogom varčevati za zimske mesece.

Kaj je razlog tokratne zaustavitve, sporočimo takoj, ko nam bodo odgovorili s Teš in HSE.

Eles: Ni bojazni, da bi prišlo do pomanjkanja električne energije »Eles s sistemskimi storitvami in svojimi napravami, katere so bile vgrajene pred kratkim (projekt SincroGrid), skrbi, da se v naši državi ohranja frekvenca 50 Hz. Poleg tega smo s čezmejnimi kapacitetami relativno najbolje povezani s sosednjimi omrežji. V lanskem novembru smo bili uvozno odvisni tudi 98-odstotno, elektroenergetski sistem je deloval brezhibno. Na celinskem trgu Evrope je trenutno električne energije dovolj, zato se/se bo izpad proizvodnje iz TEŠ in NEK nadomestil z uvozom. Ni nobene bojazni, da bi prišlo do pomanjkanja električne energije,« so sporočili iz Elesa, ki ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Slovenije.

Draga gradnja in korupcija

Gradnja šestega bloka Teš je v javnosti zelo odmevala, predvsem zaradi podražitev projekta, ki so se nizale druga za drugo. Nekateri so gradnjo označili za največjo korupcijsko afero v samostojni Sloveniji.

Na sodiščih so tekli številni postopki (HSE, pod katerega spada Teš, se je z Alstomom oziroma General Electricom poravnal za 261 milijonov evrov – v korist Teša), šele letos pa smo poročali, da policija po temeljiti preiskavi nekdanjega predsednika republike in vlade Boruta Pahorja ter nekdanjih ministrov za gospodarstvo in finance Mateja Lahovnika in Franca Križaniča ni kazensko ovadila – sumili so, da so zagrešili kaznivo dejanje nevestnega dela v službi.

Števec, koliko je gradnja šestega bloka stala, se je na koncu ustavil pri nekaj več kot 1,4 milijarde evrov.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.