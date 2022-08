Bojijo se maestrala, ponoči manjša tlenja na požarišču

Ponoči so na požarišču pod Socerbom, občina Koper, aktivno dodatno zalivali in čistili požarno linijo ter pregledovali celotno požarišče, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na požarišču pod Socerbom ponoči ni bilo ponovnega požara, pojavljala so se le posamezna žarišča, kjer so bila le manjša tlenja, največkrat na samem požarišču.

V nočni izmeni so bili 117 gasilcev notranjske regije z 31 vozili, poklicni koprski gasilci s tremi vozili in reševalci nujne medicinske pomoči.

Danes bodo poskušali obdržati nadzor nad požariščem, aktivno zalivajo požarne linije zaradi preprečitve ponovnega vžiga.

Od zgodnjih jutranjih ur je bilo na terenu okoli 120 gasilcev, v pripravljenosti za gašenje iz zraka je helikopter vojske, policijski helikopter opravlja pregled požarišča s termovizijsko kamero.

Tudi danes gasilce skrbijo spremembe vetra, ki preglavice povzročajo že od noči na torek, ko je zagorelo. Bojijo se, da bi se burja obrnila v maestral, saj bi tako veter pihal po hribu navzgor.