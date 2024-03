V DZ prva obravnava predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Državni zbor bo danes opravil prvo obravnavo predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v DZ vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev. Poslanci bodo opravili tudi končna glasovanja, med drugim o predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki zaradi zaostritve pogojev za sosežig močno odmeva predvsem v Kanalu ob Soči.

Z zakonom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja želijo v Srebrni niti neozdravljivo bolnim z neznosnimi bolečinami zagotoviti možnost dostojanstvene smrti, ki je pravno urejena, in obenem vzpostaviti družbeni nadzor ter varnost postopka pred zlorabami.

Predlogu zakona medtem nasprotujejo v Zdravniški zbornici Slovenije. Kot so pojasnili na sredini novinarski konferenci, bodo zakon sicer spoštovali, a bodo mnogi zdravniki pri njegovem izvajanju uveljavljali ugovor vesti.

O varstvu okolja

Poslanci bodo danes dokončno glasovali tudi o predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki prinaša strožje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig, ki jo uporabljajo tudi v cementarni Salonit Anhovo. Da bodo zakonski predlog podprli, so med torkovo tretjo obravnavo napovedali v koalicijskih strankah in NSi, v SDS pa so navedli, da ji ne bodo nasprotovali ter da bodo »glasovali po svoji vesti«.

V nevladnih organizacijah, kjer so predlog novele vložili v zakonodajni postopek, poudarjajo, da je glavni cilj zakonskih sprememb zaščita zdravja ljudi in okolja, del zaposlenih v Salonitu Anhovo in lokalnega okolja v Kanalu ob Soči pa njihovim navedbam oporeka in opozarja na posledice za delovanje podjetja, ki je najpomembnejši zaposlovalec v občini. Prepričani so, da bo sprejetje novele vodilo v zaprtje cementarne in da so njena določila tehnično neizvedljiva.

Poslanci bodo danes glasovali tudi o predlogu novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je v DZ s podpisi volivcev vložila civilna iniciativa Glas ljudstva. Predlogu novele se po vsebini torkove prve obravnave ne obeta podpora poslancev, saj zgolj v Levici in SD menijo, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.

Poslanci bodo glasovali še o dopolnilih k predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Nekatere predlagane rešitve so razburile opozicijo.