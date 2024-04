Bo ta vikend padel nov temperaturni rekord?

Pred nami je nov izjemno vroč vikend. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo živo srebro povzpelo do 28 °C, v nedeljo pa bi lahko bilo za bilo še za kakšno stopinjo bolj vroče. Po besedah Braneta Gregorčiča lahko celo pričakujemo nove temperaturne rekorde.

Danes popoldne bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem do 27 °C.

Jutri bo večinoma jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 24 do 28 °C. Vroče in zelo toplo za ta letni čas bo tudi v nedeljo. V ponedeljek pa bo dokaj jasno s koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od severozahoda začelo oblačiti. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.

Po vročem in sončnem vikendu pa se v začetku prihodnjega tedna obeta vremenski preobrat. Precej ohladilo naj bi se v torek, mogoča je celo pozeba.