V nedeljo so padali rekordi: poglejte, kakšni

Za nami je izjemno vroč in v »temperaturnem pogledu izjemen« dan, so zapisali na agenciji za okolje. Na kar 39 postajah so, glede na dolgoletne homogenizirane in interpolirane nize podatkov, izmerili aprilske temperaturne rekorde.

V nedeljo so v Osilnici izmerili najzgodnejšo tridesetico v letu. Namerili so 30,2 °C, prejšnja najzgodnejša tridesetica pa je bila izmerjena 22. aprila 2018 v Dobličah pri Črnomlju.

Razkrili so še, da je bilo izjemno toplo tudi na višje ležečih predelih. »Na več postajah smo izmerili aprilske rekorde, na Kredarici je bilo kar 11,5 °C (prejšnji aprilski rekord 10,1 °C). Nenavadno je, da smo mesečni rekord dosegli na začetku meseca, saj se v povprečju skozi april ogreje za 4 °C. Podobno ali malo manj toplo od včerajšnjega rekordnega dne, pa je bilo nazadnje 7. aprila 2011.«

Rekordi padali tudi drugod

Vroče pa ni bilo le pri nas. Izjemne temperaturne rekorde so namerili tudi drugod po Evropi. Najmanj 30 °C so izmerili še na Češkem, v Avstriji, pred nekaj dnevi tudi na Hrvaškem in v Nemčiji, so še razkrili.

Napovedi za prihodnje dni kažejo, da bo v naslednjih dneh še naprej sončno in toplo. Danes popoldne bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter. »Temperature bodo od 23 do 29 °C. Jutri bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 21 do 27 °C.«

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastala bo kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še napovedujejo vremenoslovci.

Vremenska slika kaže, da je nad osrednjim Sredozemljem, Balkanom in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Atlantikom pa ciklon. Vremenska fronta valovi iznad zahodne Evrope proti Baltiku in severozahodni Rusiji. Z jugozahodnikom k nam doteka suh in zelo topel zrak.