Bo njenemu šefu to všeč? Ste videli, kakšno fotografijo je delila mlada Janševa političarka? (FOTO)

Karin Planinšek je bila kandidatka za evropsko poslanko na listi SDS in je zelo dejavna na družbenih omrežjih. Mlada političarka SDS je za Delo pred časom povedala, da je že v rosnih letih začutila, da si želi delati velike in pomembne stvari.

Dodala je tudi, da si želi, da bi lahko po svojih najboljših močeh prispevala k razvoju in blaginji Slovenije. In tako je na družabnem omrežju zapisala, da naj se Slovenija pripravi, saj da prihaja doba normalizacije Slovenije. To je pospremila s fotografijo skodelice na kateri je Janez Janša in slovite besede iz filma Terminator: I'll be back. (Vrnil se bom).