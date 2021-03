Bo Janšev minister padel? Tako kažejo številke

Razdor znotraj stranke SMC

Kaj pa opozicijski glasovi?

Kaj bo z Desusom?

Osem glasov

Danes imajo poslanci v državnem zboru na dnevnem redu interpelacijo ministra za kulturo. Več vsebine na to temo najdete na povezavi . Bo omenjeni minister prvi, ki bo moral predčasno zapustiti svoj stolček, ker bo večina v državnem zboru podprla interpelacijo (nekdanja ministrica za kmetijstvoje takrat odstopila sama)? Takšna je trenutna razporeditev glasov.Stranka SDS ima 26 poslancev, z njo pa sta v koaliciji stranki NSi (7) in SMC (8). To pomeni, da bi ministra v teoriji lahko zaščitili z 41 glasovi. Potem imamo tu še opozicijsko SNS, ki s koalicijo sodeluje, to pa ji torej prinese še dodatne tri glasove. Skupaj jih imajo torej 44.A zadeve niso tako preproste. V zadnjih dneh je vse bolj vroče znotraj stranke SMC. Govori se o treh poslancih, ki da bi lahko odšli po svoje. Med trojico se omenja tudi, ki je nedavno v parlamentu zastavila poslansko vprašanje predsedniku vlade, kar se ni najbolj končalo ( več o tem v članku Janša zabrusil vodji poslanske skupine SMC ). Hipotetično bi to lahko na današnjem glasovanju za koalicijo pomenilo tri glasove manj. Pa smo nazaj na 41 glasovih.Če želi opozicija izglasovati interpelacijo, mora koalicijo premagati. LMŠ (14), SD (12), Levica (8) in SAB (5) imajo skupaj 39 glasov. A že pred časom je poslanec SDdejal, da interpelacije ne more podpreti, kar v teoriji pomeni glas manj ali 38 glasov za interpelacijo (ali bo pritisnil tipko v podporo ministru ali se bo glasovanja vzdržal, ni znano).Ne tako dolgo nazaj je iz Desusa odšel kratkotrajni povratnik na politični sceni. V poslanski skupini Desus je za zdaj pet poslancev in veljajo za konstruktivno opozicijo. A danes so iz stranke javnost obvestili, da bodo interpelacijo ministra Simonitija podprli. Seveda je javnosti dobro znano, da mnenja stranke in poslancev v poslanski skupini niso edina. Tako bo rezultat, kako bodo glasovali, viden šele po pritiskanju na gumbe.Zdaj pa preigravanja: koalicija ima v najslabšem primeru 41 glasov, opozicija pa 38. Potencialno lahko govorimo, da imamo osem glasov, ki se lahko nagnejo v katero koli smer (trije glasovi iz SMC in pet iz Desusa, predvidevamo, da se bo Bevk glasovanja vzdržal). Potem pa sta tukaj še glasova predstavnikov manjšin.​Zdi se, da imata tako koalicija kot opozicija še vse možnosti odprte. Kako se bo izteklo, pa bo znano po glasovanju. Izid tega pa utegne biti znan šele jutri.