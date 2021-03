Tomićeva piknila Simonitija, Jelinčil udaril po kulturnikih (V ŽIVO)

Interpelacija na 13 straneh

Kako bodo glasovali poslanci Desusa?

Opomin Jelinčiču

Potem ko sta interpelaciji uspešno prestala šolska ministricain minister za deloj, bo danes pred državnim zborom svoje delo zagovarjal minister za kulturo. Predvidena je skoraj 18-urna seja, ki jo bodo predvidoma končali v četrtek, uspeh interpelacije, ki so jo vložile SD, LMŠ, Levica in SAB, pa je malo verjeten.Očitke iz interpelacije je predstavil(SD) in ministru, ki ga je moral predsednik DZna začetku opozoriti, naj si nadane masko, ki mu je sicer visela z ušesa. Spomnimo: premierje januarja letos k odstopu pozval direktorja ZD Ljubljana Rudija Dolška, ki je nosil masko pod nosom Kulturniki so ostali brez sogovornika, je Simonitiju med drugim očital Nemec.(Levica) pa je ministru, ki je v torek praznoval 70. rojstni dan, zaželela, da bi ostal z njimi do konca razprave in da ne bi pobegnil, ko bi se naveličal. Njena izjava se je nanašala naMinister je obema odgovoril, da se predstavljata, kot da zastopata celotno kulturo, kar pa po njegovem prepričanju ni res.Vlagatelji iz štirih opozicijskih strank so očitke ministru Simonitiju strnili v deset točk, na prvo mesto pa postavili »odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida 19«.Minister je v obširnem odgovoru na interpelacijo, ki obsega več kot 130 strani, vse očitke zavrnil. Na ministrstvu za kulturo pa so že ob napovedi interpelacije v odzivu za STA zapisali, da jim bo ta omogočila, da predstavijo vse dosežke preteklih desetih mesecev, ki jih je zaznamovala pandemija covida 19.Poslanke in poslanci bodo o interpelaciji ministra danes razpravljali 14 ur, torej od 9. do 23. ure, nadaljevali pa bodo v četrtek, ko je po časovnici sredi dneva predvideno tudi glasovanje. A za zdaj ne kaže, da bi imele predlagateljice potrebnih 46 poslanskih glasov za razrešitev ministra za kulturo.Lahko pa se zgodi, da Simoniti ne bo dobil podpore vseh koalicijskih poslancev. V poslanski skupini Desusa ravnanja poslancev ne napovedujejo vnaprej, v primeru Kustečeve in Ciglerja Kralja so glasovali neenotno. Iz stranke upokojencev pa so sporočili, da interpelacijo podpirajo. »Prepričani smo, da je minister Vasko Simoniti izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev,« so zapisali. Poslanec ki je sicer napovedal odhod iz poslanske skupine , je v predstavitvi stališča poslanske skupine napovedal, da so se poskusi poseganja v medije ponavljali in da mora minister sprejeti odgovornost. Dodal je, da bo poslanska skupina odločitev o tem, kako bodo glasovali sprejela po predstavitvi stališč vseh poslanskih skupin.V SNS so proti interpelaciji, a ni nujno, da bodo njihovi poslanci prisotni na glasovanju. Predsednik strankeje močno udaril po nekulturnih oz. deviantnih kulturnikih, kot se je izrazil, in spomnil na rušenje Roga: »Tam je bilo več kot 20 organizacij, država jim je plačevala elektriko, vodo, kanalizacijo, ni jim zaračunavala najemnine, še denar jim je nakazovala. Takšnega primera v Evropi ni.« Omenil je kulturnico, ki se je slekla, in dodal: ko bi bila vsaj lepa. Na tem mestu je posredoval predsednik DZin Jelinčiča pozval k kulturi govora. Ministru je Jelinčič na koncu sporočil, da ima vso podporo stranke SNS.Poslanca narodnih manjših, ki sta bila sicer proti interpelaciji tako Kustečeve kot Ciglerja Kralja, pa bosta o glasovanju ob interpelaciji Simonitija presodila med razpravo oziroma po njej.