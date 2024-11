Bliža se 15. november, veste, kaj to pomeni?

Trenutne temperature, zlasti ponoči in v zgodnjih jutranjih urah, so že opomnik voznikom, da so za varno vožnjo ustreznejše zimske pnevmatike, saj je tudi po nižinah spustijo nevarno blizu ledišču.

Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) voznikom svetujejo, naj z menjavo pnevmatik ne čakajo do zadnjih dni pred 15. novembrom, saj se lahko zgodi, da bodo temperature do takrat še bolj padle, v višjih legah nas lahko tudi že preseneti kakšna snežinka ali poledenelo cestišče. Prav je nekaj dni pred 15. novembrom gneča pri vulkanizerjih velika.

Gora in snežinka

Na AMZS poudarjajo, da so prave zimske pnevmatike le tiste, ki imajo poleg oznake M+S na bočnici vtisnjen tudi simbol gore in snežinke. Slovenska zakonodaja sicer tega simbola ne prepoznava oziroma ne zahteva, dovolj je oznaka M+S, v nekaterih državah pa za zimske veljajo le pnevmatike z omenjenim simbolom. V Nemčiji tako od letošnjega oktobra za zimske veljajo le pnevmatike s simbolom gore in snežinke, ne glede na to, ali imajo tudi oznako M+S.

Na AMZS testu je imelo vseh 28 pnevmatik, ki so jih testirali, poleg oznake M+S na bočnici vtisnjen tudi omenjeni simbol. So pa rezultati pokazali, da to še ne pomeni, da so te pnevmatike vredne nakupa. »Štiri pnevmatike na letošnjem testu so dobile najslabšo možno skupno oceno, kar pomeni, da v AMZS odsvetujemo njihov nakup,« pravi odgovorni urednika AMZS Motorevije Blaž Poženel, ki poudarja, da lahko izbira pnevmatike pri reševanju kritične situacije morda odloča o življenju in smrti.

Voznikom med drugim svetujejo, da se pri nakupu novih pnevmatik ne zanašajo na etiketo oziroma oznake z lastnostmi, ki je običajno prilepljena na nove pnevmatike v trgovinah in so navedene tudi v tabelah z rezultati pod rubriko oznake. AMZS testi so namreč pokazali, da oznake ne odražajo dejanskih lastnosti pnevmatik, še zlasti ne na mokrih cestah.

Boljše na zadnjo os

Voznikom priporočajo tudi, da se pri nakupu prepričajo, da imajo vse štiri pnevmatike enak datum izdelave, ter odsvetujejo kupovanje novih pnevmatik, ki so starejše od treh let. Obenem priporočajo nakup novih modelov pnevmatik, ki nudijo prednosti tehničnega razvoja in izboljšav.

Voznike hkrati spodbujajo, da vedno uporabljajo štiri pnevmatike istega modela in tipa. Če je globina kanalov različna, priporočajo namestitev boljših pnevmatik, ki imajo več profila, na zadnjo os, saj je od njihovega bočnega vodenja odvisna stabilnost vožnje, zlasti v ovinkih.