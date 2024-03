Bliskovito posredovanje v zaporu na Dobu: umirajočega zapornika so rešili pazniki

Pravosodni policisti v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so pokazali zvrhano mero prisebnosti, zbranosti in mirnosti. In v praksi dokazali, da sekunde rešujejo življenja.

»Pravosodni policist je sprejel obsojenca, ki je tožil, da se slabo počuti. Z njim je opravil razgovor, ga pospremil v prostore ambulante in nato vzpostavil stik z ekipo nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Trebnje, kjer so dali navodila, naj obsojenca pripeljemo na kontrolni pregled,« so na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij potrdili naše informacije o izrednem dogodku na Dobu.

Pravosodni policist je zapornika nato pospremil proti izhodu zavoda, kjer je že bilo v pripravljenosti vozilo za prevoz. Tedaj se je obsojenec nenadoma opotekel, paznik pa je preprečil padec in na pomoč poklical kolege.

Pravosodni policisti so se izkazali. FOTO: Blaž Samec

»Obsojenec je prenehal dihati, zato je eden od posredujočih pravosodnih policistov začel temeljni postopek oživljanja. Ker po masaži srca obsojenec ni zadihal, so pravosodni policisti uporabili defibrilator, vzpostavljen je bil vnovičen kontakt z ekipo nujne medicinske pomoči, s prošnjo za hitro pomoč v zavodu. Po uporabi defibrilatorja je obsojenec spet samostojno zadihal, v najkrajšem času je prispela tudi zdravniška pomoč,« so nam še povedali na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Zapori so opremljeni z defibrilatorji, zaposleni pa usposobljeni za ravnanje z njimi.

Obsojenca je nato v oskrbo prevzelo medicinsko osebje, odpeljali so ga na nadaljnje zdravljenje v zdravstveno ustanovo. Posredujoči zdravnik Zdravstvenega doma Trebnje je v sporočilo zapisal, da je pacient doživel srčni infarkt in da mu je bilo s hitrim in prisebnim ukrepanjem pravosodnih policistov rešeno življenje. Zdravstveno stanje obsojenca je zdaj stabilno, njegovo življenje ni več ogroženo, smo še izvedeli.

Zahvala ZD Trebnje

Zdravstveno oskrbo za vse zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora izvajajo zdravstveni domovi, na območju katerih delujejo zavodi. Vsi zapori v Sloveniji so namreč vključeni v javno zdravstveno mrežo, kar pomeni, da zdravstveno oskrbo na primarni ravni zagotavljajo regionalni zdravstveni domovi – za ZPKZ Dob pri Mirni je to Zdravstveni dom Trebnje.

Defibrilator rešuje življenja, tudi na Dobu. FOTO: Blaž Samec

Vsak zavod mora v skladu z zakonom imeti pogoje za zagotavljanje osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti in mora imeti bolniško sobo, v kateri bivajo in se zdravijo obsojenci. Zapori so opremljeni z defibrilatorji, zaposleni pa so usposobljeni za ravnanje z njimi.

Sodelovanje med Zdravstvenim domom Trebnje in ZPKZ Dob pri Mirni je zelo dobro.

»Sodelovanje med Zdravstvenim domom Trebnje in ZPKZ Dob pri Mirni je zelo dobro in ob tej priložnosti bi se želeli posebej zahvaliti za posredovanje in pomoč v opisanem dogodku. Hkrati izpostavljamo požrtvovalnost in strokovnost pravosodnih policistov, ki so s hitrim posredovanjem preprečili najhujše in obsojencu rešili življenje, za kar bodo prejeli posebno pohvalo generalnega direktorja. Ob tem želimo poudariti, da je poklic pravosodnega policista zahteven, a plemenit, in da so pri nas zaposleni izjemni sodelavci, ki uresničujejo poslanstvo zaporov,« so dodali v sporočilu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Direktor mag. Bojan Majcen s štirimi novimi pravosodnimi policisti, a kadrovska stiska ostaja. FOTO: Gov.si

Paznike torej čaka posebna pohvala direktorja mag. Bojana Majcna, ki pa mu glavobole povzroča kadrovska in prostorska stiska v zaporih. Direktor Majcen upa na posluh države in nove pravosodne ministrice Andreje Katič, s katero se je sestal 14. marca.