Bled pričakuje Spartance

Bled bo 18. in 19. maja prvič gostil najbolj znano serijo tekov z ovirami oziroma oviratlonov na svetu. Spartan Race so tekme vrhunskih atletov, hkrati pa so zasnovane tako, da se jih lahko loti vsakdo, ne glede na starost, moč in kondicijo. Najbolje kar za zabavo s prijatelji. Redno se jih udeležujejo tudi invalidi, otroci pa imajo svoj poligon.

Predvsem pa je Spartan sinonim za zdrav življenjski slog, gibanje in druženje. Vstop v festivalsko areno za navijače in tiste, ki bodo le potešili radovednost, je prost, tam se lahko pustite poslikati po obrazu ali telesu, zaplešete in sodelujete v raznih igrah.

Organizator Spartana in direktor podjetja Extrem Simon Rožnik in reprezentančni smučarski tekač Miha Šimenc, ki je vodil ogrevanje.

Najbolj neučakani tekači so minulo soboto že preizkusili novo progo, ki bo iz Male Zake vodila na Zatrnik, skrito pa ostaja, s kakšnimi izzivi za moč, spretnost in natančnost jih bodo presenetili na tekmi.