Bivši predsednik Pahor ostal brez besed (FOTO)

Redko se zgodi, da nekdanji predsednik naše države Borut Pahor ostane brez besed. Ampak prav to se je zgodilo v petek zvečer v Šentjerneju, ko se je udeležil slavnostne akademije v počastitev dneva državnosti, kjer je bil tudi slavnostni govornik. Tu so ga domačini presenetili z res unikatnim darilom, njegovim portretom, ki ga je na platnu upodobil znani novomeški slikar Samo Kralj. Ustvaril je že na stotine portretov, portretira pa ljudi vseh slojev, od predsednikov, politikov, gospodarstvenikov, kulturnikov do anonimnih ljudi z ulice. Na občini Šentjernej so se ob obisku Pahorja odločili, da visokega gosta presenetijo s portretom, in njihova odločitev je bila zadetek v polno.

Kralj portretira ljudi vseh slojev, od predsednikov, politikov, gospodarstvenikov in kulturnikov do anonimnežev z ulice.

Omarija!

»Politika, (čeprav bivšega) težko pripravite do tega, da ostane brez besed. No, v Šentjerneju jim je to čudovito uspelo. Po koncu govora so sredi proslave otroci prinesli na oder ogromno sliko. Bilo je presenečenje, in to kakšno. Moj portret, olje, Samo Kralj, 2023. Omarija, brez besed. Hvala g. Kralju, županu Jožetu Simončiču in vsem v Šentjerneju,« je dan po prireditvi na družabno omrežje zapisal Pahor. Po prireditvi je portretiranec tudi pristopil do umetnika in mu povedal, da je ganjen, presenečen in počaščen.

Po Pahorjevem govoru so na oder stopili učenci šentjernejske osnovne šole in člani folklorne skupine Šentlora s portretom.

Sicer je Samo Kralj doslej upodobil že veliko predsednikov in premierjev, ko takole na hitro pobrska po spominu, najprej omeni Milana Kučana, Danila Türka in Alenko Bratušek, sicer pa bo v kratkem izšla njegova že druga monografija portretov, 80 jih bo predstavil tokrat v knjigi. »V dveh desetletjih se je nabralo ogromno portretov, tokrat bom v monografiji predstavil znane ljudi iz kulture, politike in širšega družbenega življenja,« je povedal Kralj, ki mu je bila tudi upodobitev Boruta Pahorja v poseben izziv. »Vsak portret je moja interpretacija človeka, ki ga upodobim. Bivšega predsednika sem naslikal v udobnem stolu, ki pritiče pomembni osebnosti, v ozadju pa je morje. To po eni strani spominja na Pahorjeva prizadevanja po sporazumu s Hrvati, hkrati pa je Pahor v intervjujih večkrat dejal, kako rad ima morje in da si predstavlja, kako bo potem, ko bo v pokoju, prosti čas preživljal na kakšni barki na morju. Seveda je njegov pogled pozitiven in nasmejan,« je sliko komentiral njen avtor.

Novomeščan Samo Kralj v svojem ateljeju

Sicer pa se je Pahor v svojem govoru spomnil na dogodke iz obdobja osamosvajanja in dejstvo, da smo imeli takrat vsi iste sanje: da bomo živeli v miru in varnosti, da bomo ustvarili in živeli blaginjo za vse in da bo naša komaj rojena država ugledna v mednarodnem prostoru. Ko se je ozrl na zadnja tri desetletja, se je vprašal, ali smo po dobrih treh desetletjih dosegli vse te cilje. »V zunanji politiki smo bili uspešni, manj v notranji ... V domači politiki pa je bilo nekaj vprašanj iz polpretekle zgodovine, sodobnosti in tistih, ki zadevajo našo prihodnost, kjer so se razlike izkazale, a se niso vselej tako poravnale s konsenzom, kot bi si želeli in kot nam je uspelo v zunanji politiki. Morda je to narava domače politike, pa vendar je bilo za to morda manj iskrene politične volje, ne nazadnje morda tudi znanja, kot za zunanjo politiko,« je ugotavljal bivši predsednik, končal pa optimistično: da smo kljub vsemu lahko ponosni na našo dediščino in da obstaja tudi jasna vizija za naša skupna nadaljnja prizadevanja.