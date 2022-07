Besna poslanka Anja Bah Žibert, vzrok pa tole

Po predlogu poslanca SD Jonasa Žnidaršiča, da bi policijski vodni top lahko pomagal pri gašenju požara, je policija sporočila, da bo ta prvič v zgodovini policije uporabljen za pomoč gasilcem pri gašenju požara na Krasu: »Z njim bomo gasilce oskrbovali z vodo. Tokrat bo vodni top uporabljen za pomoč ljudem.«

To je ujezilo poslanko SDS Anjo Bah Žibert: »'Tokrat bo vodni top uporabljen za pomoč ljudem.' To lahko napiše zgolj politična policija. Se moram zaradi svoje politične opredelitve bati Policije?! Sicer pa, kdaj in zakaj že je bil vodni top sploh nabavljen?!«

Vodni top, solze in Ljubljana

Spomini na uporabo vodnega topa v Sloveniji so še kako živi. Policija ga je ne tako dolgo nazaj uporabila proti protestnikom, ko je bila na čelu vlada Janeza Janše, in sicer »za vzpostavitev javnega reda, ko je bil ta huje in množično kršen«, je pojasnil takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Naj dodamo, da takrat ni bruhal le vode, ampak je imel primešan še solzivec.