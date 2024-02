Besede Janeza Drnovška odmevajo: Alja Brglez na grob položila vrtnico (FOTO)

Nekdanji predsednik republike in večkratni predsednik vlade Janez Drnovšek je po hudi bolezni umrl na današnji dan leta 2008, star 57 let.

Ob 16. obletnici smrti Drnovška se na družbenih omrežjih mnogi spominjajo njegovega političnega delovanja in besed, ki so se vpisale v slovensko zgodovino.

Svetovalka nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja in nekdanja vodja Drnovškovega kabineta, ko je bil ta predsednik vlade, Alja Brglez: »Tudi letos sem položila cvet na grob Janeza Drnovška, nekdanjega predsednika Republike Slovenije in predsednika vlade. Mineva 16 let, kar ga ni – pa nekaj več kot 22, kar je bil moj šef. Politika je bila takrat tako drugačna, da se zdi, kot bi bilo vmes stoletje,« je zapisala in objavila fotografijo s pokopališča.

Brglezova upošteva željo Drnovškove družine, da obletnico smrti nekdanjega predsednika obeleži na način, ki bi bil za prostor, naravo in okolje manj obremenjujoč, zato se namesto z vencem pokloni s cvetom vrtnice, ki ga položi na grob.

»Na žalost nas je dr. Drnovšek zapustil na današnji dan leta 2008. Pogrešam ga. Zelo. 'Nismo odkrili dobrega v našem življenju. Dobro se začenja šele onkraj sebičnosti. Več ko je v nas dobrega, manj se bomo bali zase, manj strahov nas bo preganjalo. In če bomo dobri, ne bomo sami. Dobro nam bodo vračali z dobrim,'« se je njegovih besed spomnil nekdanji minister Roman Jakič.

»Poleg miru mora biti še kaj, kar daje našemu življenju smisel? Res je. Dobrota. Dobrota? Ustvarjati moramo dobro. To daje našemu življenju smisel. Torej mir in dobro? Mir in dobro (dr. Janez Drnovšek),« uporabnica omrežja X Metka.

»Bliža se trenutek njegovih preroških besed: Dr. Janez Drnovšek: 'Saj se boste pobili med sabo, ko mene več ne bo!'« se spominja Tina.

Janez Drnovšek, doktor ekonomije, je bil predsednik predsedstva Jugoslavije v času njenega razpada. Po osamosvojitvi Slovenije je bil osem let predsednik vlade, en mandat pa predsednik države. Umrl je na Zaplani po težki bolezni.