»Ljudje se ne zavedajo, kakšna zdravila potrebujejo v intenzivni enoti«

V bolnišnicah gorijo alarmi, zdravstveno osebje, ki deluje na covidnih oddelkih, je premalo, zdravniki in medicinsko osebje so izmučeni. Zato so na vrhuncu četrtega vala v bolnišnicah z veseljem sprejemali tudi pomoč prostovoljcev. Ti so se lahko na lastne oči prepričali o pretresljivih prizorih v bolnišnicah, o njih je za portal N1 spregovorila prostovoljka Polona Romšak.

Spregovorila je o tem, da je delo na covidnem oddelku močno spremenilo njen pogled na epidemijo. Če v medijih lahko preberemo le številke o tem, koliko je okuženih in koliko jih potrebuje bolnišnično zdravljenje, je v bolnišnici drugače. »Vidiš ime in priimek pacienta, vidiš letnico rojstva, vidiš, da je za tem imenom in priimkom njegova družina,« je dejala in dodala, da so jo prizori spremljali tudi v zasebnem življenju ter jih kratili spanec.

Izpostavila je, da kljub kriznim razmeram na intenzivnem covidnem oddelku, odnos do bolnikov ostaja zelo pozoren in ljubeč. »Čeprav človek ni pri zavesti, je hudo bolan in okoli njega ni drugega kot piskanje in utripanje, se z vsakim posameznikom ukvarjajo z vso možno skrbnostjo,« je pojasnila. Vsem skeptičnim bi priporočila, da gredo tudi sami pomagat na covidne oddelke in se na lastne oči prepričajo, kakšno je realno stanje.

Ker ima farmacevtsko izobrazbo, je skrbela za pripravo zdravil. Gre seveda za zelo močna zdravila, o katerih je dejala, da si »vsak lahko le želi, da mu jih nikdar ne bo treba jemati«. O vprašanju cepljenja je dejala, da razume pomisleke nekaterih, saj si vsak želi vedeti, kaj vnaša v svoje telo. »Toda morda bi si kdo premislil, če bi se zavedal, kakšne stranske učinke imajo zdravila, ki jih ljudje potrebujejo v intenzivni enoti,« je dejala. »Posledice čuti cel organizem, od nekaterih zdravil se morajo pacienti potem tudi odvajati,« dejala v pogovoru za N1.