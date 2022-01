Beovićeva o vrhuncu petega vala: Zdaj je čas, ko moramo stisniti zobe

Po besedah predsednice zdravniške zbornice Bojane Beović bi upad petega vala epidemije covida-19 lahko okvirno pričakovali v sredini februarja. Kot je dejala v izjavi za medije, je treba ločiti med bolniki, ki so v bolnišnice sprejeti zaradi covida-19, in bolniki, ki so hospitalizirani zaradi drugih bolezni, ob tem pa okuženi s koronavirusom.

Število covidnih bolnikov v bolnišnicah se po besedah BeovićEVE v Sloveniji dviga zelo počasi, komaj opazno. Kot je pojasnila, gre pri dnevnih podatkih o številu covidnih bolnikov »morda za nekakšno valovanje, ne pa povečanje«. Oddelke intenzivne terapije pa počasi zapuščajo osebe, ki so se okužile še s koronavirusno različico delta.

Najprej se okužijo mlajši, nato starejši

Spomnila je, da so doslej valovi epidemije covida-19 praviloma potekali tako, da so se naprej okužili mlajši v populaciji, nato pa starejši. Slednji so nato čez čas potrebovali bolnišnično zdravljenje, še nekaj dni pozneje pa nekateri od njih intenzivno zdravljenje.

Če bo pri nas tako potekal tudi peti val, ni znano, je dejala. Izkušnje evropskih držav, ki so se z različico omikron soočile pred Slovenijo, pa kažejo, da so v bolnišnico sprejemali bolnike s covidom-19, in ne zaradi covida-19, število bolnikov na oddelkih intenzivne nege pa se skorajda ni spreminjalo.

Upa, da ne bomo imeli še kakšnega hujšega vala

Ob tem je spomnila na razlike med Slovenijo in nekaterimi zahodnoevropskimi državami v precepljenosti ranljive populacije: »upam, da se ta razlika ne bo izkazala na način, da bi mi vendarle imeli še kak hujši val.«

Če do takega scenarija vendarle ne bo prišlo, napoveduje, da se bo peti val covida-19 začel umirjati nekje v sredini februarja. »Zdaj je čas, ko se splača stisniti zobe,« je pozvala.

Število umrlih bolnikov znova nekoliko višje

Komentirala je tudi nekoliko višje številke umrlih covidnih bolnikov v zadnjih dneh. Gre za bolnike, ki so se pred tedni okužili s takrat še prevladujočo različico delta. Zdravljenje tako na navadnih kot intenzivnih covidnih oddelkih namreč v poprečju traja 14 dni, zato do tragičnih razpletov prihaja v teh dneh, je pojasnila.

Vsem v gospodarstvu svetuje, naj delo organizirajo v več ločenih mehurčkih, a se zaveda, da je zaradi pomanjkanja kadra to verjetno težko izvedljivo. Zaposlenim tako svetuje čim manj stikov na delovnem mestu.