Beovićeva povedala, za koga bi uvedla obvezno cepljenje

Bojana Beović meni, da ni mogoče natančno vedeti, ali smo že dosegli vrh tokratnega vala epidemije. Za oddajo Dnevnik na RTVS je povedala: »Občutek je, kot da bi hodili po zelo visoko ležečem gorskem grebenu. Negotovosti je veliko, mogoče se bo stanje izboljšalo.«

V Sloveniji se precepljenost dviguje prepočasi, trenutno smo na 53 odstotkih cepljenih Slovencev. V sosednji Avstriji so dosegli 68-odstotno precepljenost, pa kljub temu s 1. februarjem uvajajo obvezno cepljenje, že zdaj pa pri njih velja pogoj PC, napovedujejo pa tudi nov lockdown. O zadnjem se je precej govorilo tudi pri nas, ampak do njega ni prišlo. O obveznem cepljenju pa se pri nas še ne pogovarjamo, vsaj ne v javnih debatah. Kaj o tem meni Beovićeva? Takole je povedala za osrednjo informativno oddajo na nacionalki:

»Verjetno bi bilo prav, da bi se strinjali, da je cepljenje proti covid-19 obvezno vsaj za tiste, ki so starejši od 50 let in bolj ogroženi za težji potek bolezni. Seveda pa to široka odločitev, ki bi jo morala sprejeti družba, v parlamentu ali širše. Glede na odnos v Sloveniji do cepljenja pa imam občutek, da bi lahko uvedba obveznega cepljenja pripeljala do odzivov, ki bi mogoče stanje še poslabšali. Trenutno je verjetno najbolj primerno, da vztrajamo na ukrepih, ki so že uveljavljeni.«