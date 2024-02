Bencin in dizel dražja: v torek višje cene na bencinskih črpalkah

Ob nespremenjenih trošarinah se bodo ponoči zvišale regulirane cene bencina, dizla in kurilnega olja. Na servisih zunaj avtocest bo cena neosvinčenega 95-oktanski bencina znašala 1,445 evra za liter (podražitev za 3,4 centa), dizla 1,498 evra za liter (podražitev za 4,1 centa). To pri petdesetih litrih iztočenega dizla znese 74,90 evra.

»Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo po naših ocenah, pri katerih smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla treba odšteti okoli 1,585 evra na liter,« so sporočili z ministrstva.

Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 4,8 centa na 1,159 evra za liter. »Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,295 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.295 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 136 evrov,« komentirajo na ministrstvu.

Cene veljajo do 26. februarja

Cene bodo veljale do vključno 26. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene ter lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva, 0,0694 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.