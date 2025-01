Belokranjskemu čebelarju, ki so mu lani odvzeli certifikat, zdaj še nova prepoved

Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so danes pri čebelarju iz Bele krajine, ki so mu po nadzoru v avgustu 2024 odvzeli ekološki certifikat, izvedli nov izredni nadzor. Zaradi ugotovljenih neskladnosti so mu odredili prepoved premika čebeljih družin s posestva in prepoved trženja medu, so sporočili.

Inšpektorji so pri čebelarju z območja Bele krajine izvedli inšpekcijski nadzor z namenom preverjanja postopkov zdravljenja čebel konec lanskega avgusta. Ker so pri tem ugotovili tudi neskladja glede izpolnjevanja standardov za ekološko proizvodnjo, mu je certifikacijski organ za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov in živil konec leta 2024 odvzel certifikat eko.

Domnevno spornega medu ni bilo na trgu

Gre za čebelarstvo Vajda iz Metlike. Že prejšnji teden so na upravi povedali, da so inšpektorji v postopku nadzora zadržali nekaj več kot tri tone medu, tako da domnevno sporni med ni bil dan na trg.

Danes so iz uprave sporočili, da so v sklopu poizvedbe, ki so jo izvedli po celotni Sloveniji, ugotovili, da čebelar še vedno trži med, za katerega ni dokazal sledljivosti njegovega izvora.

Na podlagi novih dejstev so danes uradni veterinarji izvedli nov izredni nadzor skupaj s policijo, pri tem pa zaradi ugotovljenih neskladnosti zavezancu z ustno odločbo na zapisnik odredili prepoved premika čebeljih družin s čebelarstva in prepoved trženja medu. Odredili so mu tudi umik oziroma odpoklic medu, danega na trg po 1. januarju 2025, so dodali.

Še sum kaznivega dejanja

Podano je bilo tudi naznanilo suma kaznivega dejanja grožnje uradni osebi.

Na upravi so danes vnovič poudarili, da so pri čebelarju že pri nadzoru oktobra lani zadržali vso znano zalogo medu. Njegova analiza je pokazala, da ni predstavljal tveganja za potrošnika. V nobenem izmed odvzetih vzorcev medu ni bila zaznana prisotnost snovi nad mejo določljivosti. V januarju so pri njem izvedli tudi hišno preiskavo, pri čemer so mu zasegli tudi nedovoljene preparate za zdravljenje čebel.