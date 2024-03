Bančnica dvigovala denar strank: oškodovanec je ob presenetljivem klicu otrpnil

»Želim se opravičiti vsem, ki so bili oškodovani z mojim ravnanjem,« se je pred izrekom sodbe na novomeškem okrožnem sodišču pokesala 42-letna Katja Mervar iz Novega mesta. Krivdo je priznala, je pa s tožilko Vesno Fink že v pogajanjih podpisala sporazum o priznanju krivde, tako da je lahko sodnik Peter Žnidaršič le sledil sporazumu in dogovorjeni kazni. Bančnica Mervarjeva bo morala v zapor za leto in osem mesecev, a so že v dogovoru zapisali, da bo kazen prestajala le med prostimi dnevi oziroma vikendi, tako bo lahko še naprej delala. 63.600 evrov si je prilastila. Obsojena Mervarjeva je o...