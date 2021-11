Babica Irena je spletna vplivnica

»Za seboj imam 70 let življenja, polnega vzponov in padcev, tri otroke (same fante) in tri vnuke. Samostojna, delam, kar hočem, o tem, kaj bi bilo, če ... lahko razmišljam, a ne predolgo, kajti življenje je tako kratko in želi biti izkoriščeno! Moj blog je namenjen vsem, ki se imajo radi. Ženskam, ki imajo ponos in ljubijo lepoto, ki odkrivajo skrivnosti, se pogovarjajo, rastejo in želijo sanjati!« Na svojem blogu deli objave o svojih potovanjih, tudi po Japonski. Takole se na svojem blogu svojim sledilkam in sledilcem predstavi upokojenka Irena Butoln, spletna vplivnica ozir...