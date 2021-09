Astrologinja Lenka: Mnogi bodo odkrili laž ali prevaro

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna in Sonce sta v sekstilu, zato je notranja v ospredju harmonija, da se povežemo sami s seboj in prinesemo tisto, kar je danes naša prioriteta. Ne glede na to, ali gre za službo, dom, družino, hišo, popravila, nakupovanje ali zgolj usklajen odnos tistega jutra.Med 12. in 14. uro pričakujte naboj novih idej, novih predlogov, da je vse mogoče, še več kot to. Ne preveč razmišljati, ali vam bo uspelo ali ne, ampak odločno vstopite v vse nove projekte. Znebite se vseh starih stvari, ki so nepotrebne, ki so odveč in neuporabne, ne služijo več. Luna bo zvečer v kvadratu z Venero, oba planeta sta v svojem dostojanstvu, oba sta žensko načelo v nas samih. Ne dovolite, da vam nekatere malenkosti pokvarijo dan. Dajte več ljubezni, nežnosti, lepote in se ne spuščajte v nekaj nepomembnih stvari.Venera je danes na stopinji Saturnovega povišanja, v svojem domu, kaj torej mnogi načrtujejo in želijo kronati svoj odnos. Ta obroč jih združuje in jim sčasoma daje eno stabilnost. Vse je odvisno od tega, kako odprti in pošteni so do sebe, da jih ne sili v zvezo neko moranje.Pečat dneva daje Mars iz znaka uslužne in delovne Device, ki je v nasprotju z retrogradnim Neptunom iz znaka Rib. Laži, prevaram, prevaram, nerealnim obljubam se tu ni mogoče izogniti. Vse je tako idealno, zapeljivo, toda kakšne posledice lahko prinese? Ne gre za to, da bi nekaj izgubili, nekaj goljufali, ampak pomembne posledice so, da so lahko zelo velike za osebo samo. Ne samo, da ima lahko padec imunosti, visok krvni tlak, ampak tudi številne druge želodčne težave.Ni prave koncentracije, nobene smeri, vse je zmedeno, zmedeno, vse težave, povezane z vsemi odločitvami, nastanejo zelo hitro. Težave z vodo, na vodi, težave s prekomernim vnosom vseh vrst tekočin, predvsem pa škodljivih.Mnogi bodo odkrili dolgoročno laž, prevaro, dvojno primerjalno življenje, mnogi pa se bodo tega lotili zdaj. Kakor koli že, rezultati za oba niso najboljši. Morate se pravilno osredotočiti in usmeriti svojo energijo, da boste lahko naredili vse, kar ste začeli.Danes je četrtek, Jupitrov dan in je še vedno retrograden in še vedno je v Vodnarju, kar nas osvešča in uči nekaj moralnih družbenih norm ...