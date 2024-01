Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan, ki je v znamenju bika

Luna je na koncu ovna in dela zadnji aspekt s Plutonom na 29. stopinji kozoroga. Na tej stopnji kvadrata se vselej zgodi nekaj neprijetnega ali pa se spomnimo na stvari, ki jih je treba dokončati.

Okoli 9. ure je Luna prešla v znamenje bika. Tukaj se bo počutila dobro in udobno. In tudi če ne dosežemo nič drugega, ji je hrana vedno na voljo in jo poteši.

Čez dan bo Luna v dobrem aspektu z Merkurjem iz znamenja kozoroga. Gre za stabilen in konstruktiven dogovor, ki ga je mogoče uresničiti na najboljši možni način. V tem Merkurju je čutiti veliko modrost in vztrajnosti, pred seboj pa ima velike načrte.

Drug kazalnik, ki govori o zanesljivi izpolnitvi vaših načrtov, je konjunkcija z Jupitrom v znamenju bika. Tukaj ima duša potrebo po ustvarjanju materialne in finančne varnosti in hkrati po naložbah v potovanja ali sklade.

Gre za čudovit aspekt, sploh ker je povezan tudi s Saturnom in Merkurjem. Srečen in lep položaj omogoča, da se marsikaj z lahkoto uresniči.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki je v znamenju bika. Vse se premika počasi in lenobno. Tudi tukaj imamo lepo recepcijo, saj je Jupiter v Venerini hiši, ona pa v njegovi. Gre za stabilno podporo in spodbudo, da lahko svoje vizije uresničimo in smo lahko še bolj ustvarjalni.